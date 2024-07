¿Qué pasó con Vanessa Noriega, la única integrante de Escarcha que desapareció?

La fiebre Popstars del año 2002, envolvió a Colombia como un fenómeno global que buscaba crear la banda pop perfecta a través de un reality show televisivo.

El Canal Caracol, emprendió la aventura colombiana de Popstars, la cual cautivó a miles de espectadores con sus audiciones llenas de talento y drama.

¿Qué pasó con las chicas de Escarcha de Popstars?

De entre cientos de aspirantes, cinco jóvenes fueron seleccionadas para integrar el grupo femenino Escarcha: Natalia Bedoya, Laura Mayolo, Carolina Gaitán, Isa Mosquera y Vanessa Noriega. Cada una de ellas aportaba su propio estilo y personalidad, creando una mezcla única que las convirtió en las favoritas del público.

El debut de Escarcha llegó con su primer sencillo, “Escarcha”, una canción pop pegadiza y llena de energía que rápidamente se posicionó en las listas de popularidad. Su álbum homónimo, lanzado en 2003, incluía otros éxitos como “Bum Bum”, “Ya no quiero más” y “Al final”, consolidando su éxito en Colombia y Latinoamérica.

Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Escarcha se vio envuelta en algunos problemas internos y la falta de apoyo de su disquera del momento, lo que dificultó su proyección internacional.

En 2004, tras dos años de intensa actividad, el grupo anunció su disolución, sin dejar de lado que cuatro de sus participantes continuaron en la escena del entretenimiento y la actuación.

Si bien Natalia Bedoya, Carolina Gaitán, Laura Mayolo e Isa Mosquera continuaron con sus caminos en los medios, Vanessa Noriega decidió hacerse a un lado y no continuar en la escena musical.

Años atrás, la cantante le dio una entrevista a Blu Radio en la que se refirió a su vida actual: “Mi fama fue pasajera, pero me da risa porque aunque no estoy vigente entre los medios, me causa mucho asombro cuando llego a alguno sitio y me dicen: ‘Tu cara se me hace conocida’”, afirmó la cantante.

Después, Vanessa Noriega señaló que luego de haber hecho parte del grupo, su vida dio un giro pues decidió entrar en el campo de las finanzas.

“Estoy en otro círculo en estos momentos y parece mentira que hayan pasado más de diez años. Me gradué y empecé a trabajar en temas financieros. Durante todo este tiempo he laborado en bancos”, añadiendo que está casada y tiene un hijo.