‘La Casa de los Famosos’: Así lucía Isabella Santiago antes del cambio de género

‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar por algunos errores que siguen saliendo al aire y que los televidentes no han perdonado.

Sin embargo, esta vez el tema de conversación no tiene que ver con las presentadoras o la producción, sino con una de las participantes, Martha Isabel Bolaños.

¿Quién es Isabella la de la casa de los famosos?

La actriz que hace parte de uno de los programas más esperados de los colombianos: La casa de los famosos, ha dado de qué hablar, no solo por su participación en MasterChef sino por el cambio físico que tuvo.

Isabella Santiago fue protagonista de una de las novelas más recordadas en el canal RCN llamada Lala’s Spa, y además, hizo parte de la producción Nadie me quita lo bailao, del mismo canal.

Nacida en Venezuela como Kreiban Carballo Santiago, en entrevista con El Tiempo, la actriz habló de su vida: “A los 5 años, llegando al colegio, vi a un niño que me gustó y le escribí una carta con mi nombre, pero no contaba con que el papel se iba a caer al piso y la profesora lo recogió”, contó.

Después agregó: “Me mandaron a dirección, llamaron a mi mamá y le dijeron que había algo raro en mí. Desde ese momento estuve integrado a una sección que se llama en Venezuela pedagogía o algo así, a la que van ciertos alumnos a reuniones dos veces a la semana”.

Fotografía por: RCN

Confesó que en su entorno, aseguraban que Isabella tenía una enfermedad, “se supone que yo era un niño al que debían gustarle las niñas, y eso no pasaba, y a eso súmale que las maestras llamaban a mi mamá a decirle que yo tenía algo raro porque no daba puños ni me la pasaba brincando y corriendo como los otros niños, sino que era tranquila y andaba con las niñas”, le dijo al medio.

La familia de Santiago es evangélica y para ese momento, ella estaba creciendo rodeada de esa convicción, por ello a los 17 años se fue de su casa. “Lo hice con la intención de lograr que todo ese imaginario que mi mamá tenía sobre las transgénero se borrara a través de mí, de lo que yo hiciera, porque ella siempre me decía que lo que oía era que nos mataban en la calle o que nos matábamos entre nosotras. Mi intención era que mi historia fuera positiva”.

Y así lo hizo, de hecho, para lograr su sueño de cambio de género, lo consiguió con un amigo, Gabriel Betancur, quien la ayudó.

Con su personaje de Mónica en Nadie me quita lo bailao, Isabella Santiago dijo que lo “más importante es que la televisión muestre este tipo de historias de diversidad, y la gente se sienta identificada, algo que no es común, al menos en nuestra cultura, por eso es importante ver estos casos tan reales y complejos”.