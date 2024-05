Rigoberto Urán destapó compleja situación que atraviesa con su hija: “Es difícil”

Rigoberto Urán, el reconocido ciclista colombiano, no solo se destaca por su impresionante trayectoria deportiva, sino también por su admirable papel como padre.

A pesar de haber vivido la dura experiencia de perder a su propio padre a temprana edad, a causa de la violencia en Colombia, Urán ha sabido construir un hogar lleno de amor y apoyo para su hija Carlota.

¿Cuántos hijos tiene Rigo?

Michelle Durango, esposa de Rigoberto, describe al ciclista como un padre cariñoso y presente, siempre atento a las necesidades de su pequeña.

El ciclista colombiano ha sido abierto sobre la importancia de la familia en su vida, por ello, siempre se ha mostrado muy unido a sus hijos, Matías y Carlota, compartiendo vacaciones y días libres.

Urán ha sabido equilibrar su exigente vida deportiva con la paternidad, brindando a sus hijos un ambiente lleno de amor, apoyo y valores. Desde pequeño, ha inculcado en ellos la importancia del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia, valores que han sido fundamentales en su propio éxito como ciclista.

A través de las redes sociales, Urán comparte con frecuencia momentos tiernos y divertidos junto a Carlota, demostrando la gran conexión que tienen como padre e hija.

Ahora, el ciclista antioqueño es tendencia debido a una confesión que hizo sobre su hija y su papel como padre. En diálogo con Eva Rey, para el formato Desnúdate con Eva, abrió su corazón de nuevo y contó detalles que pocos sabían de su vida personal.

Según relató el paisa, cuando nació su hija su presencia no era constante en casa, justamente por las responsabilidades que tenía que cumplir como ciclista y los constantes viajes que tenía por largo tiempo, algo que todavía le sigue pasando.

“No soy un papá presente, permanezco 130 días fuera de mi casa por las competencias, eso cambia mucho. Lo que ha pasado en estos días es que a uno le cuesta irse de la casa porque pregunta: ‘Papá, ¿por qué te vas?’, y cuando la llamo por videollamada no me quiere hablar porque está enojada, no me quiere hablar”, dijo al inicio.

Igualmente, comentó en el espacio: “Llego yo a la casa y puede pasar tres o cuatro horas, hasta que ella se acerca, para cuando me voy una semana. Es complejo, para uno es muy difícil irse de la casa, pero bueno, es el trabajo que lo obliga a uno”.

Más allá de sus logros deportivos, Rigoberto Urán se ha ganado el respeto y admiración de sus seguidores, por su admirable rol como padre y por seguir con su carrera deportiva.

“Rigo eres un duro, siempre te he admirado”; “Me encanta lo suelto y honesto que es Rigo, no todos son así”; “Seguramente, más adelante la niña entenderá que todo es para el futuro de ella”; “Qué grande, me encanta que los papás se entreguen a su familia”; “Rigo es lo máximo, de verdad que su historia me conmueve cada vez más”, fueron algunos comentarios de sus fanáticos.