Salud: 8 consecuencias que paga tu cuerpo por no hacer ejercicio con frecuencia

Empezar a ejercitarse no es nada fácil para quienes nunca han ido a un gimnasio o han hecho rutinas en casa, pero lo importante es tener las ganas y proyectar algunos logros a largo plazo.

La alimentación siempre va de la mano con el ejercicio, hay que aprender a balancear las comidas, saber qué comer y tener en cuenta las horas para ingerir alimentos. Hacer dietas estrictas no es necesario para obtener buenos resultados.

Caminar es una actividad diaria que todos hacemos y aunque sea considerada como algo natural de hacer, tiene varios beneficios a la hora de cuidar del cuerpo y la salud.

De la misma forma, empezar a hacer actividad física, es una garantía de conservar una buena salud y mantener el cuerpo en movimiento.

Hacer ejercicio es uno de los propósitos y recomendaciones para tener buena salud. Estas son las consecuencias de no hacerlo. Fotografía por: Cortesía

De acuerdo con Medlineplus si eres alguien que han sido sedentari@, “puede que tengas que comenzar lentamente a ejercitarte. Tu puedes seguir agregando más ejercicio en forma gradual. Cuanto más puedas hacer, mejor. Pero trata de no abrumarte y has lo que pueda. Hacer poco ejercicio es siempre mejor que nada. Eventualmente, tu meta podrá llegar a hacer la cantidad recomendada de ejercicio para su edad y salud”.

¿Cómo afecta un estilo de vida sedentario a su cuerpo?

Según la web de salud mencionada, cando tu tienes un estilo de vida inactivo:

Quema menos calorías. Esto hace que tu tengas más probabilidades de subir de peso

Puede perder masa muscular y resistencia, porque no usa tanto sus músculos

Los huesos se debilitan y pierden algo de su contenido mineral

Su metabolismo puede verse afectado y su cuerpo puede tener más problemas para sintetizar grasas y azúcares

Su sistema inmunitario quizás no funcione tan bien

Puede tener una mala circulación de la sangre

Su cuerpo puede tener más inflamación

Puede desarrollar un desequilibrio hormonal

De otro lado, Mundo Deportivo señala que el deporte es una fuente de energía. “Por contradictorio que pueda parecer, cuando hacemos deporte desarrollamos los músculos, huesos, articulaciones y aumentamos los niveles de energía, motivo por el cual evitamos sentir fatiga a lo largo del día. Si bien cuando realizamos ejercicio físico nos cansamos, esta energía se repone posteriormente y nos sentimos mejor”.

Otra de las consecuencias de no hacer deporte es “un mayor riesgo de sufrir enfermedades. ¿Por qué? No trabajamos los músculos, huesos y articulaciones, ni tampoco nuestra capacidad pulmonar ni cardiovascular, por lo que no fortalecemos sus funciones. Como consecuencia, es más fácil que estos puedan fallar frente distintas afecciones o problemas”.