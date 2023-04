Se conocen nuevos detalles del corto gay protagonizado por Pedro Pascal

El año pasado se dio a conocer que Pedro Almodóvar traía entre manos otro proyecto en inglés, luego de ‘La Voz Humana’ y ‘Manual para Mujeres de la Limpieza’, estaba trabajando en un cortometraje al estilo western, protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke.

Esta es la película donde estará Pedro Pascal

Esta producción se llama ‘Extraña Forma de Vida’ (o ‘Strange Way of Life por su título anglo), de acuerdo a las declaraciones del director de cine esta es su “respuesta a ‘Brokeback Mountain’”. Pues para los fans del trabajo del Manchego y del actor de origen chileno llega una excelente noticia, pues el corto ya es toda una realidad y se estrenará en las salas del Festival de Cine de Cannes, que será celebrado desde el 16 al 17 de mayo, sin embargo, no abrirá el certamen como se rumoreaba tanto.

El título de la más reciente obra de Almodóvar “alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay forma de vida más extraña que la que se vive dando la espalda a tus propios deseos”, expresó él mismo.

La proyección de Extraña Forma de Vida será seguida de una conversación con el cineasta y su equipo, incluido, entre ellos, por el productor Agustín Almodóvar y el compositor Alberto Iglesias, algunos de sus colaboradores habituales.

En este nuevo corto de Pedro Almodóvar, además de Pedro Pascar e Ethan Hawke, el elenco está conformado por Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condesa o Sara Sálamo. Además, fue filmado principalmente en el desierto de Tabernas, en Almería, España.

A continuación, te compartimos la sinopsis de Extraña Forma de Vida: “Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos -el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad”.

Pedro Pascal sobre trabajar con Pedro Almodóvar

El protagonista de ‘The Last of Us’ se declara un fan de la obra del español, así lo describió en una reciente entrevista con la revista Insider, “Abrió por completo todo un mundo de narración, color, cultura, rebelión y sexualidad que era absolutamente embriagador, peligroso, hilarante, desgarrador y abarcaba todo el espectro, pero con un estilo muy característico”.

Pascal dejó claro que acordaría participar en cualquier cosa que le pidiera Almodóvar, “Me podría haber pedido que hiciera cualquier cosa, y lo habría hecho sin dudarlo”. También dejó claro que desde el principio quiso participar en este mediometraje de treinta minutos de duración, especialmente cuando se enteró quién era su coestrella.

“Trabajar con Ethan, cuyas películas he visto desde que era un niño, a quien he visto sobre el escenario, fuera y dentro de Broadway, cuyos libros he leído, cuyas obras de teatro le he visto dirigir, y sus grandes películas, pequeñas películas, películas de terror… Fue realmente una oportunidad increíble para ir, aprender y disfrutar de la experiencia de estar al nivel de gente así”, comentó.