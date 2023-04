“Fue como el puntillazo final”: Juan Diego Alvira confesó por qué salió de Semana

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia. El comunicador a través de sus informes se ha dado conocer a lo largo y ancho del país. Además, ha logrado estar en diversos medios de comunicación.

Su última casa editorial fue Revista Semana. Desde allí, estuvo a cargo de varios informes que se lanzaban desde el medio en formato video para que los usuarios conocieran desde varios puntos de vista lo que pasaba con ciertas noticias.

Aunque ya pasaron varios meses de su salida del medio de comunicación, sus seguidores frecuentemente se preguntan la verdadera razón por la que abandonó dicho trabajo. Por ello, en esta ocasión, el comunicador se sinceró.

La razón por la que Juan Diego Alvira salió de Semana

El ibaguereño anunció a finales de febrero que había salido del medio, sin embargo, nunca dio detalles del porqué de esta decisión.

Ahora, en una reciente entrevista que le realizó el programa de Canal 1, Lo Sé Todo, Juan Diego confesó que las razones que lo habían alejado de Semana eran muy profundas y que fue gracias a una serie situaciones, que consideró que lo mejor era salir de allí.

“Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, aseguró.

Más tarde, su hija le hizo un comentario similar que caló en sus pensamientos y le hicieron replantearse si debería continuar o no en la revista.

“Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”, afirmó Alvira.

¿Qué está haciendo Juan Diego Alvira actualmente?

El mismo Juan Diego publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aclara qué es lo que está haciendo actualmente en su vida profesional.

Allí, el periodista contó que lleva varias semanas sin estar trabajando, pero que esto no significa que no haya tenido días ocupados. De hecho, ha estado haciendo algunas conferencias por las que ha cobrado buenas sumas de dinero.

“Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado. Eso sí, he tenido mis días copados de otras actividades, me ha tocado redescubrirme”, afirmó Alvira.

“Por ejemplo, me la he pasado haciendo conferencias, me han contratado y eso lo pagan bien. He estado presentando eventos, mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando”, añadió.

Con este trabajo independiente, según hizo entender el comunicador, ha logrado cubrir sus gastos familiares pues no se queda quieto.