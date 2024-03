Se revela la verdad sobre Cristina Hurtado y Carla Giraldo: “No hay una amistad”

Las presentadoras colombianas Cristina Hurtado y Carla Giraldo comparten escenario en el reality show La casa de los famosos, pero su relación ha generado controversia. Algunos rumores apuntan a una posible enemistad entre ellas, mientras que otros defienden que solo son compañeras de trabajo.

Algunas interacciones entre Hurtado y Giraldo en el programa han sido interpretadas como incómodas o tensas. Además, se ha especulado que la experiencia y la fama de Cristina podrían generar incomodidad en Carla, quien debuta como presentadora.

Ambas han negado tener una mala relación, pero, una de las personas que hace parte de las grabaciones del programa confirmó lo que estaría pasando entre ellas.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado tendrían una relación de tensión. Fotografía por: Captura de pantalla RCN

Lo que pasa entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo

Lina Teijeiro, otra de las participantes del reality La casa de los famosos, ha decidido romper el silencio y hablar sobre la supuesta enemistad entre las presentadoras. En una entrevista con Eva Rey, Teijeiro aclaró la situación y reveló cómo es la verdadera relación entre las dos.

Teijeiro mencionó que, si bien no hay una amistad profunda entre Hurtado y Giraldo, tampoco existe una enemistad como se ha especulado. Afirmó que ambas se saludan y se tratan con cordialidad en el set, pero que no tienen una relación cercana fuera del programa.

La actriz también se refirió a las diferencias de personalidad entre las dos mujeres. Cristina es una persona más reservada y formal, mientras que Carla es más espontánea y extrovertida. Estas diferencias, según Teijeiro, podrían haber generado algunos malentendidos entre ellas.

“No es que no se aguanten, creo que hay personas con las que uno no hace match. Pero no es que no se aguanten. De hecho, llegamos [al set] nos saludamos, ellas se ven, normal, pero no hay una amistad. Eso sí es verdad, no hay una amistad entre ellas. Yo conozco a Carla desde que tengo 12 años”, indicó.

“Son muy diferentes, Cristina es muy presentadora y Carla es muy genuina. A mi parecer, yo soy más Carla, porque soy más auténtica, real y genuina. Hago chistes y me dejo llevar por lo que quiero decir. Me gusta más Carla”, añadió.

La verdadera naturaleza de la relación entre Hurtado y Giraldo sigue siendo un misterio. La dinámica entre ambas continúa generando debate en las redes sociales y alimentando la intriga entre los seguidores de La casa de los famosos.