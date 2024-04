“Fue la única que me paró bolas”: Sebastián Martínez narró su relación con Shakira

Sebastián Martínez es actualmente uno de los galanes más queridos de la televisión colombiana, no solo por su belleza sino por su talento frente a las cámaras. Ya sea de protagonista (como en ‘Juegos prohibidos’, ‘Pa, quererte’ o ‘Hasta que la plata nos separe’) o de villano (‘Pálpito’), el actor se ha robado el corazón de los colombianos por su profesionalismo.

Sin embargo, su faceta como esposo y padre también ha sido resaltada por sus seguidores, teniendo en cuenta el amor que siempre muestra a su esposa Kathy Sáenz y a su hijo, Amador Martínez Sáenz. Para Sebastián no hay nada más importante que la familia, y por eso siempre procura que su trabajo no lo absorba tanto como para no estar pendiente de ella.

“Shakira fue firme conmigo”: Sebastián Martínez

Aunque muchos piensan que, por su apariencia y personalidad, Sebastián Martínez siempre ha sido un afortunado en el amor, lo cierto es que durante su adolescencia sufrió demasiado debido a relaciones que rompieron su corazón.

Así lo reveló en un video que subió a redes sociales. El actor se grabó mientras viajaba en su auto, narrando que la única mujer que le puso cuidado fue Shakira, aunque ella nunca lo supo.

“Shaki, Dios mío, mi adolescencia. Ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia. Dios mío, está canción, la ‘berreé’. Es que me da de todo. No, esa partecita de la adolescencia sí que me la empaquen, que me la empaquen. Pero, Shaki fue firme, firme conmigo. ¿Quién más berrió con esta? Vamos desahóguense. ¿Quién más a moco tendido?”, indicó Martínez, citando la canción ‘Moscas en la casa’ de la colombiana.

Cabe recordar que este éxito de Shakira narra la historia de desamor que hace que una persona se sienta destruida y sola; igual que un poco de basura que hace que lleguen moscas a la casa.

Por supuesto, esta historia generó la risa de todos sus seguidores, que celebraron también el “buen gusto musical” de Sebastián Martínez.

“Tranquilo, Sebas, que quien no lloró con Shakira no tuvo infancia” y “Lástima no haberte conocido en esa época, hubiera sido un placer consolarte”, son algunos de los comentarios que le dejaron sus fans en redes sociales.