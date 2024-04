¡Irreconocible! Así lucía Shakira antes de ser famosa, cuando era una joven actriz

Shakira se ha convertido en una de las grandes representantes de la música latina a nivel mundial y con cerca de 30 años de trayectoria, aún sigue siendo una de las artistas más escuchadas en las plataformas digitales. Recientemente, la barranquillera anunció su gira mundial llamada: Las mujeres ya no lloran y de esta manera marca su regreso a los escenarios tras siete años. Sin embargo, antes de ser una reconocida cantante a nivel mundial, fue actriz y un video que se viralizó en redes sociales mostró esa faceta cuando aún era muy joven y soñaba con ganarse un lugar en la pantalla chica.

También puedes leer: ¡De no creer! Aleks Syntek tiró el álbum más exitoso de Karol G al excusado

Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que Shakira probó varias facetas antes de consolidarse en la música como una gran artista. Desde la danza hasta la actuación, fueron algunos de los talentos que desarrolló desde muy joven y que le permitieron poco a poco consolidarse como una estrella emergente en Colombia. Sin embargo, su paso por la actuación, aunque fue breve, dejó varios momentos que aún son recordados por sus aficionados.

Así lucía Shakira antes de ser una gran estrella mundial

Aunque su gran pasión siempre fue la música, la realidad es que en sus inicios Shakira no logró el auge esperado y sus primeros trabajos discográficos no tuvieron el éxito que ella esperaba. Fue en 1994 cuando surgió la posibilidad de protagonizar una telenovela, una oportunidad que la barranquillera no desaprovechó y le permitió darse a conocer rápidamente en el país.

Puedes leer: Clara Chía gana más gracias a Shakira. Esta es la fortuna de la novia de Piqué

La producción se llamó El oasis, la cual fue realizada por Cenpro TV para Canal A. Esta telenovela se grabó, en gran parte, en el desierto de la Tatacoa en Huila. La cantante colombiana interpretó el papel de Luisa María, una joven que se enamoró de uno de los enemigos de su padre y pese al amor que se tenían, su relación era muy complicada debido a las enemistades entre las familias.

De la telenovela se desconocen muchos detalles y son pocas las imágenes que quedan debido a que la productora llegó a su fin en el año 2000 y algunos medios de comunicación europeos aseguran que la cantante colombiana adquirió los derechos de la producción, con el objetivo de que estos no volvieran a salir a la luz pública. Sin embargo, hace poco se conocieron algunas imágenes de El Oasis y, como era de esperar, se volvieron virales.

Sabías que en 1994 antes de ser mundialmente famosa Shakira fué actriz?! pic.twitter.com/zE1yDgEMNm — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) April 6, 2024

Afortunadamente para la colombiana, un año después, en 1995, su tercer álbum llamado: Pies descalzos, fue todo un éxito a nivel nacional e internacional y de esta manera se catapultó como una de las artistas colombianas más influyentes.