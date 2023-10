Shakira sorprende a Carlos Vives en pleno concierto: el público enloquece

Carlos Vives es uno de los cantantes, compositores y actores más reconocidos de Colombia. El nacido en Santa Marta es conocido por su fusión de música tradicional colombiana con géneros como el pop, el rock y el reggae.

Recientemente, el cantante se encuentra en su Tour de los 30 por Estados Unidos. Hasta el momento, ha sido un éxito total pues ha logrado llenar los escenarios a los que ha llegado.

Durante uno de dichos conciertos, recibió una sorpresa que no se esperaba ni él, ni sus fanáticos. Resulta que su gran amiga, Shakira, se subió inesperadamente a la tarima a cantar con él. ¿Cómo fue su reacción? Acá te contamos.

El artista samario cumplió 30 años de trayectoria musical. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Shakira y Carlos Vives?

El pasado sábado 28 de octubre la gira que celebra los 30 años de carrera artística del samario pasó por Miami, lugar de residencia de la barranquillera tras decidir dejar atrás lo que había construido en España con su expareja.

Mientras Vives cantaba La Bicicleta, a modo de sorpresa, al estadio Kaseya Center, llegó la mismísima Shakira. “Estén atentos… voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos”, escribió la artista en su cuenta de X (antes Twitter).

Minutos más tarde, comenzó un ‘en vivo’ en Instagram y confesó que se encontraba detrás del escenario en donde se estaba presentando su amigo Carlos y que saldría de improvisto cuando comenzara a cantar el tema ya mencionado.

“Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho”, afirmó la intérprete de Loba. Cuando salió a la tarima, el público se conmocionó y comenzó a gritar. Vives, al verla, se quedó sin palabras.

Cantaron una parte de la canción y después se dieron un abrazo que demuestra lo fuerte que sigue siendo su amistad. Shakira se quedó acompañando un rato más al samario e incluso, bailó el sencillo Currambera.