Sofía Vergara se uniría al elenco de Mi villano favorito 4, ¿a quién interpretará?

Sofía Vergara se ha convertido en una de las celebridades más influyentes de Colombia. La actriz logró internacionalizar su carrera y formar una vida en Estados Unidos en donde ha participado en series como Modern Family.

Ahora, Sofía protagoniza los tabloides al estrenarse en Netflix la serie de la que es protagonista, Griselda. Allí, interpreta a la conocida narcotraficante Griselda Blanco, también conocida como ‘La viuda negra’ o ‘La madrina’.

Este no sería el único proyecto de la barranquillera, pues se ha confirmado que haría parte del elenco de una de las películas más exitosas de la época. Se trataría de la cuarta entrega de Mi villano favorito. ¿Quién sería el personaje que llevará la voz de Vergara?

Sofía Vergara es una de las colombianas más populares del momento. Fotografía por: Instagram @sofiavergara

Sofía Vergara en ‘Mi villano favorito 4′

La actriz que ha causado furor con su nueva serie se uniría al elenco de la película Mi villano favorito 4. Prestaría su voz a un nuevo personaje de la cinta, que llegará cargada de sorpresas y nuevas aventuras para la familia de Gru.

La franquicia del largometraje animado regresa y en esta ocasión, Gru, el exsupervillano que es padre de tres niñas y un bebé, tendrá que defender a su familia de un nuevo villano que ha escapado de la cárcel.

Según el medio Deadline, este nuevo malvado se llama Maxime Le mal. El actor Will Ferrell prestará su voz a este personaje, mientras que Sofía Vergara interpretaría a su novia, Valentina, otra villana que acompañará a su pareja en la travesía.

Cabe resaltar que hasta el momento la noticia no ha sido confirmada por la colombiana en sus redes sociales pues, aún se encuentra promocionando y recibiendo halagos por su papel en Griselda no solo como protagonista, si no, como productora.