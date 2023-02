Super Bowl y Rihanna: Así fue el impresionante show de medio tiempo

Los amantes del Super Bowl disfrutaron en el medio tiempo de una cuota musical que estuvo a cargo de Rihanna, quien dio un repaso por todas sus grandes canciones.

Este domingo 12 de febrero, se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más esperados en Estados Unidos. Se trata de una nueva final de la National Football League (NFL) entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs el cual de momento, va ganando 24 - 21 a favor de los Eagles.

Super Bowl y el show de Rihanna

Después de cinco años desde su último show, la artista finalmente regresó a los escenarios en uno de los eventos deportivos más importantes, el Super Bowl.

Su presentación fue toda una celebración a su carrera musical pues dio inicio a la presentación subida en una gran plataforma colgante, acompañada de otras 6 del mismo tamaño, en las que tenía bailarines vestido de blanco moviéndose al ritmo de Bitch Better Have My Money.

Después y a medida que iba descendiendo continuó un break de baile al ritmo de la increíble Where Have You Been. Inmediatamente, el grito de los asistentes se escuchoó con Only Girl (In The World), sencillo líder de su aclamado Loud.

Dándole fuerza a su presentación y con ayuda de fuegos artificiales empezó a sonar su colaboración con Calvin Harris, We Found Love, otra de sus canciones más conocidas.

Con una versión dance continuó con Rude Boy, para dar paso a una de las canciones que tuvo más reproducciones y por supuesto éxito, Work.

Acompañada siempre de sus bailarines quienes le siguieron los pasos e hicieron del escenario algo ardiente con cada movimiento continuó con Wild Thoughts, una canción de 2017 junto a DJ Khaled.

Vestida de rojo y jugando con las diferentes zonas de su escenario, la siguiente canción que emocionó a los fanáticos no solo del Super Bowl sino de su carrera fue All of the Lights

Su presentación duró aproximadamente 13 minutos y con fuegos artificiales, su banda y una gran cantidad de bailarines que siempre duraron vestidos de blanco continuaron con su icónica canción Umbrella, una de los sencillos que le ayudó a abrir su carrera y dar un gran paso a nivel internacional.

Finalmente, regresó a la plataforma e interpretando la canción Diamonds realizó un cierre increíble literalmente brillando como un diamante en el cielo.

Lista de canciones Rihanna en el Super Bowl