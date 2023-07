Tony Bennett y Lady Gaga: así fue su última presentación en vivo

Tony Bennett, uno de los grandes baladistas murió este 21 de julio dejando un gran legado con canciones que han sido usadas en diferentes clásicos de Hollywood.

La muerte del artista tomó por sorpresa a muchos fanáticos de la música y aunque venía un poco mal de salud, no se esperaba que su voz se apagara este año.

¿Qué relación tiene Lady Gaga con Tony Bennett?

De decendencia italiana, el cantante le entregó al jazz y a las baladas su voz más elegante y romántica, llena de esperanza y de paz.

Antes de retirarse para siempre de la música, Tony Bennett, quiso grabar un último álbum con su amiga Lady Gaga, con quien podía soltar su voz para que brillara y unirla con el talento de ella para exaltar un gusto entre quienes aún lo escuchan.

Ese álbum, fue titulado Love for Sale, y fue la despedida definitiva de los escenarios del legendario cantante. Grabado en el 2018, salió en 2021 a la venta logrando buenos números comerciales.

Sin embargo, este gran dúo ya había trabajado antes, pues en 2014 publicaron un disco de versiones de jazz, Cheek to Cheek con el que lograron conquistar muchos corazones.

Para Lady Gaga, el interprete de canciones como ‘The Way You Look Tonight’ y ‘For once in my life’ fue un gran maestro y un honor haber estado con él en el estudio y en el escenario.

En agosto de 2021, dos meses antes de su última producción, el álbum de Bennett-Gaga fue la última aparición pública con Gaga en el Radio City Music Hall.

El detalle que llamó la atención en ese y en otro show fue que a pesar de su grave problema de alzheimer, el cantante pudo reconocer a la cantante y llamarla por su nombre, un momento que quedó en la memoria y el corazón de Gaga para toda su vida.

Ha muerto el último de los "crooner", a los 96 años murió el maestro Tony Bennett quien cantó hasta bien entrado en años aún cuando el alzheimer fue implacable.Sus últimos trabajos fueron con Lady Gaga y en uno de sus últimos conciertos en vivo Tony recordó el nombre de Lady Gaga pic.twitter.com/BtYG8m4DC4 — Fouché (@CamilusOctavius) July 21, 2023

Además de trabajar juntos en la música, el cantante de 96 años se convirtió en un gran amigo para Lady Gaga, por lo que su partida ha dejado un gran vacío en la vida personal de la cantante.

Este año, Gaga publicó en Twitter que: “El día que lanzamos Cheek To Cheek en 2014, Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro álbum con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter. Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación”.

Bennett se enteró de su enfermedad durante la grabación de Love for Sale, que se alargó durante dos años y hoy 21 de julio se confirmó su triste fallecimiento.