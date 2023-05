“Una de mis favoritas”: Shakira orgullosa de un miembro de su familia, ¿quién es?

Tras su separación con Gerard Piqué, la vida de Shakira sigue estando en boca de toda la opinión pública. La barranquillera ha decidido comenzar una nueva vida lejos de su expareja, mudándose con sus hijos a Miami, Estados Unidos.

Por lo anterior, cualquier aspecto de lo que sucede en el entorno de la colombiana es sumamente mediático. Esto no la incluye solo a ella, sino, a todos aquellos que comparten a su alrededor. De hecho, recientemente, su sobrina se hizo viral en el ciberespacio.

Shakira se muestra orgullosa de su sobrina

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene más de 86 millones de seguidores, Shakira publicó un evento del que fue parte. Allí, apoyó a su sobrina, quien, según muestra, es artista y estaba en medio de una galería.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo Amerikkkan su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav [Una de de mis favoritas, en español]!”, escribió la barranquillera.

Junto a la descripción, se le puede ver en una foto a modo de selfie con su familiar, quien lleva cabello corto y un vestido animal print de color rosa.

La publicación de Shakira ya cuenta con más de 900 mil ‘me gusta’ y más de 4 mil comentarios entre los que se puede leer: “Que se sentirá ser sobrina de la reina mundial?”, “Bellas! Talento heredado de familia”, “Talento de familia”, y “Que Bonito verte de nuevo sonreír y asistiendo a eventos”.

¿Shakira hizo plagio en Acróstico ?

Ha llegado un nuevo inconveniente con Acróstico, pues, una cantante de origen vasco acusó a la colombiana de, aparentemente, haber hecho plagio con la melodía de la nombrada canción.

A través de las historias de Instagram de Paula Mattheus, la artista señaló que su canción Te lo dije de verdad y Acróstico tienen muchas similitudes al momento de escucharlas.

“Sí que se parece, pero dudo que Shakira me haya plagiado Te lo dije de verdad. Son cosas que pasan en la música, a veces que son casualidad (Me imagino)”, escribió.

Hasta el momento, no se conoce si Mattheus recurrirá a la justicia para proceder legalmente o simplemente, lo tratara como una coincidencia que, como ella ha dicho, “son cosas que pasan en la música”.