¿Ya no se casa? Gabriela Tafur confesó los problemas que ha tenido para su boda

Como Señorita Colombia 2018-2019, Gabriela Tafur, representó muy bien al país en Miss Universo al lograr quedarse entre las cinco finalistas, siendo la última en su clase en participar en el importante certamen.

Desde entonces, se ha desempeñado en diversos campos. Pasó por La W Radio, a presentar en compañía de Andrea Serna el exitoso reality de Caracol Televisión, ‘Desafío: The Box’. Pero eso no es todo, acaba de regresar de grabar una nueva edición de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’.

¿Qué pasó con Gabriela Tafur?

Gracias a las redes sociales, todos los seguidores de la exseñorita Colombia se mantienen al tanto de su vida de sus proyectos y por supuesto de su relación con Esteban Santos.

Hacia el 2020, la pareja decidió confirmar su relación y desde el pasado 15 de octubre, se conoció que la modelo llegará al altar con el hijo del expresidente de la República, Juan Manuel Santos.

Los dos se han convertido en una de las parejas favoritas de la farándula nacional. En las cuentas oficiales de Instagram de ambos, se pueden apreciar varios momentos que han pasado juntos y lo felices que han sido uno al lado del otro.

Esteban Santos y Gabriela Tafur Fotografía por: Leonardo Sanchez

Las imágenes de la conmovedora propuesta fueron publicadas en colaboración y en ellas se les puede ver en un viñedo de Napa, California.

Aunque muchos tengan una gran expectativa sobre cómo sería la boda, dónde se casarían, quiénes serían los invitados y más detalles de la misma, este 24 de octubre, la presentadora confesó los problemas que ha tenido con ello.

Si bien confirmó que sí llegará al altar, dijo que se estaba viendo en muchos apuros para lograr darle una forma y orden a todo lo que a ella le gustaría tener.

“Hace rato no hablamos y todo es mi culpa, yo sé pero es que ustedes no se alcanzan a imaginar lo mucho que tengo que hacer todos los días”, empezó diciendo. Después agregó “este es mi calendario, los huecos que tengo esta semana son los pedacitos que me quedan para estudiar, pero de resto miren, no entiendo por qué tengo tantas cosas a la misma hora”.

Mostrando su agenda llena y además, su preocupación por los exámenes que vienen la otra semana, los cuales dijo que tenía que superar, se refirió al poco tiempo que tiene para preparar su buda.

“Para los que me preguntan sobre el matrimonio les confieso que no he empezado a pensar en nada del matrimonio, porque la verdad no me queda tiempo”, señaló.

Finalmente, dijo “esperemos que esto se ponga mejor y más fácil a medida que pase el tiempo”, para así poder sacarle tiempo a la preparación de su boda, su vestido y todo lo que conlleva la preparación de su matrimonio.

Teniendo en cuenta ello, para todos los seguidores que están interesados por conocer si tiene alguna idea de lo que se verá en su boda, lo cierto es que Gabriela Tafur no ha tenido nada de tiempo en su agenda para revisar nada sobre el tema.