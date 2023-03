“Ya soy mujer”: Mary Méndez sorprendió con declaración en ‘La Red’

Mary Méndez es conocida por ser una de las conductoras del programa de chismes de Caracol Televisión, ‘La Red’, en donde ya lleva varios años haciendo parte de su conducción y desde el que ha despertado varias opiniones en torno a diversos temas.

Además de su trabajo como presentadora de televisión, también es empresaria y tiene una gran influencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Allí destaca por su personalidad desparpajada, comparte adelantos de sus proyectos y uno que otro detalle de su vida personal.

¿Quién es el nuevo novio de Mary Méndez?

La vida sentimental de la samaria siempre ha sido de gran interés para algunos internautas y sin duda, cuando ella hace referencia a su vida amorosa, despierta varias opiniones. Hace unas semanas reveló que estaba soltera y feliz, disfrutando esa etapa de su vida.

De hecho, en enero del presente año, a través de su perfil de Instagram explicó el por qué está soltera, aunque generalmente ella suele ser muy reservada con su vida privada. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo. Yo no soy del tipo de mujeres que anda saliendo de cita en cita ni de andar probando uno y otro hombre”, aseguró.

Si bien muchos en redes sociales la han criticado por su cuerpo, fisionomía e incluso por su manera de hablar, algunos han llegado a asegurar que “nació de otro género”. A pesar de todos los señalamientos erróneos, ella siempre ha mantenido su posición de respeto y de no acomplejarse por lo que digan en estas plataformas.

Sin embargo, en plena emisión del programa ‘La Red’ de este fin de semana, la presentadora lanzó una pulla, luego de que fuera calificada como “el macho” del magacín por su físico.

Tiempo atrás, ella se refirió al tema e hizo un énfasis innecesario para algunos, pero claro para otros, pues durante una charla, aseguró que su género es femenino

Mientras el equipo del programa se refirió al regreso de la novela ‘Rebelde’ después de 20 años de su producción, la samaria se refirió al uniforme y atuendo de sus personajes, lo cual terminó en una pulla para sus críticos.

“Me acordé de mis épocas en las que usaba corbata, pero como ya soy mujer”, aseguró con sarcasmo y u tono jocoso.

Tras el comentario, sus compañeros no le dieron mayor atención y de hecho le dieron apertura a presentar una sección en la que destacaron que ahora cada vez más, los hombre están usando bolsos como parte de su atuendo personal.

Sin duda, Mary Méndez ha desatado varias polémicas en el programa al dar su punto de vista frente a varios temas relacionados con moda o con los famosos.

