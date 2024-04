Beba se desahogó en Caracol Televisión y lo hizo sin tapujos: “Qué creativos”

Beba, fue una de las participantes de ‘El Desafío’ que más dio de qué hablar, pues logró cautivar la atención del público con su carisma y forma de ser en el programa de competencia más emocionante de la televisión.

Te puede interesar: La casa de los famosos: Críticas a Diana Ángel por “fingir” y pedir su salida

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Beba fue expulsada del programa luego de romper las reglas en el reality y pasarse los límites que el canal le tiene a los participantes en la ciudad de las cajas.

¿Qué pasó con Beba del desafío 2024?

Su tendencia a confrontar a sus compañeros, su actitud desafiante y su falta de disciplina en la competencia, la llevaron a tener roces con varios integrantes del equipo Alpha.

Luego de escuchar su discurso de salida, varios televidentes se le fueron encima con duros señalamientos y fuertes críticas en redes, sin embargo, este 29 de abril, la exparticipante quiso desahogarse un poco.

A través de las redes sociales de Caracol Televisión, la barranquillera quiso hablar de la cantidad de reacciones que tuvo su participación y las cuales la sorprendieron, pues no pensó que su presencia fuera a generar tanto en redes.

La también empresaria aseguró que luego de salir del programa, recibió demasiados menajes tanto positivos como negativos y todos la dejaron asombrada.

“Me voy a desahogar un poquito con ustedes de toda esta situación que está pasando”, empezó diciendo en el clip de video.

“Yo no me imaginaba para nada, la magnitud y la dimensión de toda esta situación y la cantidad de comentarios tanto positivos, porque hay muchos positivos y estoy súper agradecida por eso, pero de la cantidad de comentarios negativos, estoy impactada”.

Igualmente destacó “me sorprende mucho el nivel de creatividad que tienen muchas de las personas que hacen estos comentarios, pero de verdad como lo he dicho, en mi corazón no hay, ni resentimiento, ni rabia hacia estos comentarios”.

Beba de 'El Desafío' Fotografía por: Captura de pantalla

Finalmente, quiso dar un consejo a quienes ven el programa y se dedican a dejar sus malos comentarios: “Les recuerdo, no deben tomarse tan apecho y tan personal las cosas que están viendo en el programa porque a la persona a la que le están escribiendo esos comentarios es alguien real, así como ustedes, así como tú de carne y hueso, que tiene errores, que se equivoca, que un día está bien, otro día está mal. Que tiene cosas en las qué trabajar”.

En su mensaje aseguró que su intención con esto era, destacar la necesidad de conciencia de quienes están detrás de una pantalla en redes sociales, para que con sus palabras no incrementaran más la violencia y el odio digital, ya que este puede llegar afectar gravemente a quien lo recibe.

“Le mando mi amor y mi saludo a todos, muchas gracias por el apoyo y por los comentarios positivos, me quedo con eso. Un beso”.