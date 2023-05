Rey Carlos III y el príncipe Harry: crónica del abismo que siempre los separará

El hecho con el que vamos a comenzar lo marcó para siempre. Harry narró en el libro un suceso que se presentó al nacer, cuyos protagonistas son sus padres. En 1984, el príncipe Carlos le dijo a Diana: “¡Maravilloso! Ya me has dado un heredero y un repuesto; he cumplido con mi trabajo”.

La princesa no se quedó de brazos cruzados, su respuesta moldeó la relación que tejió ella y su hijo menor hasta el día del accidente en el que perdió la vida. “Tú hazte cargo del heredero, que yo me encargo del repuesto”, le respondió malhumorada a Carlos.

En la década del ochenta, Carlos fue un heredero feliz porque ya tenía sucesor. El hijo mayor de la reina Isabel II nunca se imaginó que años después Harry, que creció como el segundón, se convertiría en su peor pesadilla justo en el inicio de su anhelado reinado. Quien quiera comprender el comportamiento actual de Harry debe remontarse a las dolorosas páginas de su pasado. Pertenecer a una de las familias más estrictas y mediáticas de los últimos dos siglos no fue tan difícil como perder a su madre a los 12 años.

La muerte de Diana, lo peor que le pudo pasar al príncipe Harry

Es fácil adivinar quién le dio la noticia a Harry que partió su vida en dos. Según su libro En la sombra, aquel 31 de agosto de 1997, Carlos se sentó en su cama para decirle lo que ningún niño quiere escuchar: “Hijo mío, mamá ha tenido un accidente en el coche”, empezó diciendo. Su reacción fue decir “pero ella está bien, ¿cierto?”.

Ante el silencio eterno, Harry recuerda que “algo ocurrió dentro de mí y empecé a suplicar en silencio a papá, a Dios o a ambos: ‘No, no, no’. Papá se quedó mirando los viejos edredones y sábanas. ‘Hubo complicaciones, mamá resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al hospital’”.

La pausa que hizo su progenitor le dio una dosis de optimismo. Pensó que su mamá estaba muy mal y se aferró a una piedra incrustada para no caer al abismo. Lo que salió luego de los labios de su padre lo fulminó: “Lo han intentado todo, hijo mío. Lo siento, pero no lo ha logrado”.

Entonces Harry ya dimensionaba la compleja realidad que le había tocado. Sabía que pertenecía a una familia que materialmente lo tenía todo, y se refugiaba en su madre la princesa que era acosada constantemente por los cazadores de chismes y por el fantasma de la infidelidad constante de su esposo. La desaparición repentina de la figura más valiosa del “hijo repuesto” o “el segundón” fue otra ruptura, solo que en esta ocasión más honda e imposible de llenar.

La reina Isabel II, su otra debilidad

Los seguidores de escándalos de la realeza británica todavía se frotan las manos, esperando a que Harry cruce una línea roja: romper el cristal para gritar los secretos de su abuela fallecida a los 96 años. Aún en su fase más desatada, el príncipe no ha escatimado elogios y respeto por la otrora mujer más poderosa de la Mancomunidad de naciones (Commonwealth of Nations).

De hecho, la primera hija de Harry y Meghan se llama Lilibet en honor a Isabel, a quien sus familiares la llamaban con ese apodo cariñoso. De los ocho nietos que tuvo la monarca, se rumora que el pelirrojo era su preferido. “Mi abuela y yo tenemos una relación realmente buena y nos entendemos bien. Siento un gran respeto por ella”, le dijo a Oprah Winfrey.

Por supuesto, en la biografía no se registran ataques, los pocos datos relevantes sobre la reina apuntan a su estado de salud, a su silencio en las peleas de Harry y William, y a la aflicción que sintió cuando perdió a Felipe de Edimburgo, su esposo incondicional.

La hogera de las acusaciones

Un documental de varias entregas en Netflix, las entrevistas concedidas a estrellas del periodismo de Estados Unidos y el libro En la sombra son el comienzo de la carrera de Harry en la meca del espectáculo. A pesar de haber renunciado al entorno en el que creció, continúa sacándole millones de dólares a su pasado. Tiene una corona invisible, pues saca oro de todo lo que toca y la productora Archewell Productions que creó junto a su esposa está llena de jugosos contratos en el corto y mediano plazo.

Cada testimonio a favor o en contra de su padre, su hermano William o su cuñada Kate Middleton sacude a la prensa. Fuente cercanas a la familia real revelaron que el rey Carlos y su sucesor han afrontado con cautela la información extraída de la biografía de Harry. Valentine Low, periodista especializada en los Windsor, afirmó que “no han querido avivar el fuego de la ruptura y la disputa. Saben que todo lo que se diga en una declaración o en una sesión informativa lo prolongará”.

Por los conflictos recientes, es evidente que el príncipe William es el más preocupado por la actitud de su hermano. Lo más probable es que en el fondo lo vea como una peligrosa amenaza para su futuro. El culpable de que hoy estén irremediablemente distantes quizás sea la rigidez con la que crecieron y el hueco que dejó su madre Diana. O, por qué no, la responsabilidad entera de esta crisis sin solución la tiene el rey Carlos III que un día los sentenció diciendo que William es el heredero y Harry es el repuesto. Nadie predijo que “el segundón” se cebaría contra la corona y que en 2023 el camino estaría despejado porque su respetada abuela ya no está. Poco tiene para perder y aún guarda muchos secretos que pueden multiplicar su fortuna.