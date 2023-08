David Palacio habla de ‘Romina Poderosa’ y la segunda temporada de ‘Ritmo Salvaje’

Desde finales de mayo los colombianos están disfrutando de ‘Romina Poderosa’, una apuesta dramática de Caracol Televisión que se encuentra posicionada en los primeros lugares del rating nacional. Juanita Molina interpreta a la protagonista, Romina Páez. Pero sin duda, uno de los personajes que se ha robado la atención de los espectadores es el de Cristóbal Ruiz, mejor conocido como el ‘Calidoso’, interpretado por David Palacio.

Este hombre que se dedica a la Policía es destacado por su fuerte talante y sus desesperadas ganas de justicia, cuando creía que Romina había muerto perdió su positivismo frente a la vida, pero luego se ve enredado en un triángulo amoroso entre la protagonista y Santiago (Julián Guilera).

Cromos conversó con el actor antioqueño para conocer un poco más de su experiencia con esta telenovela que se emite de lunes a viernes por Caracol a las 9:30 de la noche.

Cromos: ¿Cómo llegó a tu vida Romina Poderosa?

David Palacio: Yo venía de hacer un proyecto muy bonito que se llama ‘Ritmo Salvaje’, fue una colaboración de Caracol con Netflix y fue mi primer proyecto en Colombia, porque mi carrera toda la he hecho en México, allá fue donde estudié, donde desarrollé toda mi carrera y todo lo que llevo como actor, hasta que llegó Ritmo Salvaje y gracias a eso me llamaron después para hacer un casting para Romina Poderosa, un casting arduo, cinco callbacks, de estar ahí pegado varios días pendiente, hasta que tuve la bella noticia de que iba a estar en el proyecto y que iba a interpretar al Calidoso.

C: ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto?

DP: A mí me llamó mucho la atención que en cada capítulo pasaran muchas cosas, yo ya me había desacostumbrado un poco de hacer proyectos largos como este, porque son 65 capítulos, ya venía acostumbrado a las series cortas, pero cuando empecé a leer el guion me gustó mucho que fuera muy ágil, si yo estoy leyendo un guion y me dan ganas de leer el siguiente yo digo: ‘ah bueno, algo tiene’, entonces es una historia que si te pierdes un capítulo quizá te vas a perder algo importante o una escena bonita.

C: ¿Crees que el personaje de Calidoso tenga algo en común contigo?

DP: Yo creo que al final del día todos los personajes parten de uno y de tu esencia, uno intenta alejarlos un poco para que no sea tan parecido a ti, pero sí. Yo creo que lo disciplinado de Calidoso, yo soy bastante disciplinado en mi vida, le meto bastante a la disciplina y la constancia, solo que aquí con Calidoso lo exacerbé un poco, él se pasa, es una persona bien entregada y le mete mucho a lo que hace.

C: ¿Por qué crees que los colombianos se han conectado con esta telenovela?

DP: Algo con lo que puedes llegar a conectar con la gente es que te hagan sentir identificado con lo que está viendo, con lo que está escuchando. Con Romina se tocan muchos temas que se viven día a día y que normalmente no se tocan en muchos otros proyectos, por ejemplo, lo que es la usura y el gota a gota, los paga diario que son tan comunes. Aparte los personajes son bastante traídos a la realidad, no se define como ‘él es el bueno, él es el malo’, no, son seres humanos que tienen errores y que tienen virtudes.

C: ¿Qué recuerdos tienes de las grabaciones del proyecto?

DP: Se creó una familia bien bonita, estar compartiendo ocho meses. Tengo recuerdos bien bonitos de estar grabando en Los Laches, que fue donde estuvimos grabando toda la parte del barrio, ya había tenido la experiencia de grabar ahí con Ritmo Salvaje y el recibimiento de la gente de ahí es bastante cálido. Yo creo que lo que me llevo es estar en contacto de nuevo con mis raíces, con mi tierra, escuchar el acento de la gente colombiana, estar conectado con la raíz de la gente colombiana, eso es lo más lindo, además de los compañeros tan talentosos que tuve a mi alrededor.

C: A propósito de Ritmo Salvaje, ¿podemos esperar una segunda temporada?

DP: Es complicado porque todos están en lo suyo, todos están en diferentes proyectos, por ejemplo, yo ya estoy rodando otro proyecto, entonces es difícil cuadrar las agendas. Nosotros ya teníamos planes de grabar la segunda, se iba a grabar, nos íbamos a vacaciones y se iba a grabar, pero llegó la bendición de que Greeicy tuvo un bebé y no la pudimos grabar, quién sabe, todo es posible, por el momento no hay señales.