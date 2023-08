Nazarit Machín, la promesa caucana del modelaje internacional

¿Quién pensaría que una niña nacida en Santander de Quilichao llegaría tan lejos en el mundo de la moda? Valeria Nazarit Machín, o simplemente Nazarit Machín, ha logrado lo que muy pocas de sus colegas alcanzan, convertirse en la primera colombiana en desfilar para Louis Vuitton y no solamente eso, debutar internacionalmente como exclusiva para esta icónica casa de modas parisina.

Lee también: Una sommelier nos habla sobre las nuevas tendencias de vino en el mundo

Aquí encuentras más contenidos como este

No notarla en la pasarela es básicamente imposible, un andar poderoso con el que sus rizos castaños flotan en el aire y una mirada que perfora a cualquiera que comparta habitación con ella, lleva pocas temporadas, pero ya se ha hecho todo un nombre.

En entrevista con Cromos, la modelo recuerda una que tuvo una infancia llena de amor y juegos, pero siempre con la mente clara en que quería convertirse en “una gran persona”. Pero poco sabía de que esto sería a través del modelaje, “Todo comenzó como un hobby y luego fui nutriéndome más, y aquí vamos, todo súper bien hasta ahora”.

La joven de 18 años fue descubierta por un scouter y al poco tiempo llegó a su agencia madre, NV Models. Sabían que su talento era digno para presumir en el extranjero y fueron haciendo castings, siempre preparándose para llegar a lo más alto, hasta que se dio la oportunidad dorada de Louis Vuitton el año pasado.

Ahora Nazarit, además de su agencia madre, es representada internacionalmente por IMG Models, la misma que trabaja con grandes nombres en la industria, como Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Sasha Pivovarova o la mismísima Bella Hadid.

Al preguntarle si se imaginaba que llegaría tan lejos en este negocio que es tan competido, la caucana responde: “aún me falta mucho por recorrer para poder decir que llegué muy lejos pero siento que en este momento de mi vida estoy por buen camino gracias a que tuve la oportunidad de empezar con el pie derecho, siempre acompañada de un gran equipo de trabajo”.

Son pocas las modelos que la logran en el extranjero, no solamente por lo exigentes que llegan a ser los clientes, también porque la mayoría de ellas son muy jóvenes y vienen de culturas lejanas a la europea o la estadounidense, algunas ni siquiera hablan una segunda lengua, entonces, a la revista Machín responde qué fue lo más difícil de emprender vuelo como modelo:

“No diría difícil, pero me costó un poco la manera de trabajo pues el cambio horario y los clientes eran algo nuevo para mí. Pero fui trabajando y poco a poco empecé a aprender y acoplarme de la manera en que se trabaja y me di cuenta de que con dedicación y ayuda todo es posible”.

Siendo tan joven, en una profesión que te hace madurar básicamente a las malas, lejos de tus seres queridos, ella dice que su mejor lección es “Que siempre hay que perseverar y pase lo que pase no hay que dejar de luchar por lo que realmente quieres”.

Teniendo en cuenta que su trabajo para Louis Vuitton es uno de los grandes hitos en su prometedora carrera, también era importante tocar el tema sobre cómo fue trabajar de la mano de Nicolas Ghesquière, director creativo de la firma y uno de los diseñadores de modas más respetados de la era contemporánea:

“Lo conocí al segundo día que llegué a París, ahí empezamos, me escogieron, todo salió muy bien, empecé a ir a los fittings y ahí quedé. Él es genial, es muy amable siempre hubo un buen trato desde el primer día en que lo vi hasta el último show de Louis Vuitton que hice que fue el 6 de marzo”.

Además: El especial proyecto por el que Amanda Dudamel regresa a Colombia

Otra de las grandes diseñadoras con las que la modelo ha trabajado de cerca es Miuccia Prada, ella ha desfilado para los últimos dos desfiles de Miu Miu, una de las firmas para las que ella es directora creativa, en el cierre de la Semana de la Moda de París: “La verdad me encantó, fue una de mis pasarelas favoritas, estuvo súper, fue lo máximo”.

Su más reciente trabajo fue caminar para Christian Dior, específicamente en el show que la marca hizo en Bombay, para exponer la colección Pre-Otoño 2023, de hecho ella lo califica como su experiencia favorita hasta el momento, “Espectacular, amo trabajar con Dior es una de mis marcas favoritas y este último trabajo que fue en la India aprendí mucho y disfrute demasiado, pues ver y conocer otras culturas se me hace fascinante”.

Para terminar, Nazarit Machín nos habló de cómo le gustaría que siguiera avanzando su carrera en el modelaje: “Mi sueño principal es ser muy buena en mi trabajo y llegar tan lejos como sea posible. Pienso que puedo dar mucho de mí”.