Geraldine Fernández reveló la verdad sobre ‘El Niño y la Garza’, esto dijo

Este martes, el nombre de la barranquillera Geraldine Fernández es tendencia, debido a su supuesta participación en la película animada ‘El Niño y la Garza’, del director Hayao Miyazaki.

La colombiana aseguró a medios de comunicación, e incluso dio una conferencia en la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, que su participación había sido destacada y que incluso, tuvo contacto con Miyazaki en tres ocasiones. La cinta de dibujos animados, que está nominada a los Premios Óscar, se estrena el próximo 25 de enero.

Geraldine Fernández respondió a las críticas y viralidad de su historia

Luego de que su nombre rotara por todos los titulares de los medios y en redes sociales, el medio El Heraldo, autor de un artículo destinado a ella y a su supuesto trabajo con el estudio Ghibli, la cuestionó sobre el engaño de su participación en la cinta ‘El Niño y la Garza’.

Tras una primera entrevista dada a un medio digital internacional, fueron varios los periodistas que la buscaron y hablaron de su “asombroso” trabajo en la película ganadora de Globo de Oro.

Sin embargo, parece que todo ello fue una farsa, pues incluso, el medio Cambio fue el encargado de revelar que los certificados presentados por Geraldine Fernández, en japonés eran falsos.

Ahora que al parecer, todo lo dicho por ella en esta entrevista fue mentira, la joven barranquillera respondió ante el impacto de la noticia. Aseguró que la exageración de su participación en el filme japonés le ha generado afectaciones en su salud mental.

El Heraldo consultó nuevamente a Geraldine Fernández para conocer su posición y esto dijo: “Todo lo que yo dije y todo lo que yo hice es real. Lastimosamente, por temas de confidencialidad de Studio Ghibli, yo no puedo mostrar más allá de lo que he mostrado, de lo que he dicho, hasta que la película no salga de carteleras y se vuelva comercial“.

Después continuó “he visto los comentarios, los estoy ignorando porque yo soy consciente de lo que hice, soy consciente de lo que trabajé, de lo que ilustré, de lo que hice, de lo que realicé, por lo que no tengo por qué responderle a cada uno de ellos, simplemente ignorarlos“.

Por otro lado, la cadena radial Blu Radio, también la llamó para cuestionarla sobre lo ocurrido, y al igual que en su primera respuesta, Fernández insistió en que sí trabajo en la cinta ‘El Niño y la Garza’. “Trabajé en un par de escenas, en un par de ilustraciones y en un par de escenas y escenarios de la película, no en toda la película”

Sin embargo, Geraldine Fernández sí dijo sentirse arrepentida por todo lo que había ocasionado, y denunció que esta situación la hizo víctima de amenaza, y acoso digital.

“Me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas, las cuales lo único que generan es hacerme daño. (...) Yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale culo”, dijo.