La super modelo que terminó desfigurada y sobrevivió dos veces al cáncer

La era dorada de las super modelos fue durante los años ochenta y noventa y hubo un selecto grupo de chicas que dominó esa industria, la llamada santa trinidad, conformada por Linda Evangelista, Naomi Campbell y Christy Turlington. Esta primera es una canadiense que siempre soñó con ser parte de la moda y después de años de tanta perseverancia logró hacerse un nombre a nivel internacional, gracias a grandes nombres como el desaparecido Karl Lagerfeld o el mítico fotógrafo, Steven Meisel.

Evangelista es conocida como “el rostro” por sus rasgos singulares que evocan a una Sophia Loren más moderna, o también como “el camaleón”, pues después del primer corte extremo, no volvió a tener miedo en darle un giro su look, no más en cinco años se cambió el color de pelo 17 veces y de corte también otras tantas.

No es extraño que las super modelos a lo largo de los años desaparezcan o pierdan vigencia, pero, de cierta manera, las tres que ya mencionamos se han mantenido en portadas de moda, así sea esporádicamente, pero en el caso de la canadiense, después de 2015 desapareció, completamente alejada de los reflectores y las pasarelas, y todos los fanáticos de la industria tenían la misma pregunta: ¿qué pasó con Linda?

¿Por qué desapareció Linda Evangelista?

En 2022, Linda Evangelista otorgó una entrevista exclusiva con People, en la que habla del fuerte motivo que la obligó a dejar su trabajo como modelo, del que había hablado meses atrás en su cuenta de Instagram y que recordó recientemente en el viral documental de Apple TV ‘The Super Models’.

Resulta que la celebridad había recurrido al CoolSculpting, donde se utiliza un procedimiento de congelar la grasa para perder centímetros, una alternativa no invasiva a la liposucción, pero ella quedó “permanentemente deformada” y “brutalmente desfigurada”, según contó a la revista de farándula.

Por supuesto que ella demandó a la empresa, lo hizo por 50 millones de dólares por daños y perjuicios, pero más allá de hacerle pagar a la empresa por comprometer su principal fuente de trabajo, ha erigido una plataforma para hablar abiertamente de su historia e informar a otras personas que están pasando por esto mismo, pues es un procedimiento bastante popular.

En 2022 expresó: “Amaba estar en la pasarela, ahora temo encontrarme a alguien que conozca”, dijo al medio. “No puedo seguir viviendo así, escondiéndome y avergonzada. Simplemente no podía seguir viviendo este dolor. Finalmente estoy decidida a hablar”.

Lo que exactamente sucedió a la supermodelo es que después de tres meses del tratamiento, empezó a sentir unas protuberancias en su mentón, muslos y alrededor del área del busto, las mismas partes que ella quería reducir, pero estos bultos se volvieron duros, como si no pertenecieran a su propio cuerpo.

Evangelista trató de hacer dietas y ejercitarse más para lograr un mejor resultado, “Llegué al punto en que ya no estaba comiendo nada. Estaba perdiendo la cabeza”. En 2016 se animó a visitar a su doctor y llorando la diagnosticaron con hiperplasia adiposa paradójica y ninguna dieta o ejercicio podrían erradicar el problema.

“Los bultos son protuberancias y son duros. Si camino sin faja y con vestido, tendré rozaduras hasta el punto de casi sangrar. Porque no es como frotar con grasa suave, es como frotar con grasa dura”.

Por más de ayuda profesional que busque, lo más probable es que la norteamericana tenga que vivir con este problema para siempre, “¿Por qué sentimos la necesidad de hacerle esto a nuestros cuerpos? Siempre supe que envejecería (…) pero simplemente no pensé que esto sería en lo que me convertiría (…) Ya no me reconozco a mí misma físicamente, pero no me reconozco como una persona tampoco. Ella (se refiere a la supermodelo) se ha ido”.

La lucha contra el cáncer y su nueva era

En el documental de Apple TV también se refirió a su larga lucha contra el cáncer, en 2018 fue diagnosticada con cáncer de mamá, se decidió por una mastectomía bilateral. Pero en 2022, le detectaron cáncer en el músculo pectoral, entonces tuvo que someterse a radiación y quimioterapia, según contó a la revista WSJ en septiembre de este año, sus valores de recurrencia no son muy positivos, “Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy totalmente en modo de celebración”.

Ahora está completamente decidida en retomar su vida y ha hecho varios proyectos como modelo, por ejemplo, editar un libro con su mejor amigo, Steven Meisel, en el que van algunas de las fotografías más icónicas de su carrera de más de treinta años, se llama ‘Linda Evangelista fotografiada por Steven Meisel’ y que ya está a la venta.