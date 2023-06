“Nayibe es una mujer fuerte con carácter y bastante frentera”, Alisson Joan

Para Alisson, Nayibe es una mujer muy fuerte y y empoderada, pero también muy fresca y muy leal. “Es una vieja que no le importa decir lo que piensa, lo que quiere, lo que le gusta y así es en todo, en sus relaciones amorosas, en su amistad con Romina con su familia, en definitiva es una mujer muy frentera”, cometa Alisson en entrevista con la Revista Cromos.

¿En que se parece Alisson a Nayibe?

Tenemos un carácter parecido, pero en lo que más se parecen es en la forma en la que se comunican, son demasiado honestas, no andamos por los laditos, sino que decimos las cosas de frente, en eso nos parecemos.

¿Cómo fue la construcción del personaje?

Empezamos ensayos tres semanas antes del rodaje, yo tenía una idea diferente del personaje, para mi fue sorpresa, porque yo había construido una Nayibe más tranquila, más calmada y cuando llegué me di cuenta que lo que buscaban era a alguien distinto y eso fue un reto. ¿Por donde voy a agarrar a Nayi?, fueron tres semanas de construcción, definitivamente fue un camino muy diferente y aunque fue retador, creo que el resultado dice que se hizo un buen trabajo, logramos una Nayibe fuerte, con carácter, una Nayibe muy bacana. La he visto en estos últimos días y me siento muy orgullosa de lo que se logró.

¿Cómo se compenetraron los actores en el set?

La compenetración fue muy bonita porque fuimos como una familia desde el día uno en que nos conocimos, yo siempre me reunía con los muchachos a ensayar a hablar del trabajo a sugerirnos cosas, fue algo muy bonito, como que nadie se ponía pie con nadie. todos nos ayudamos y me hice muy amiga de los muchachos, pero nunca hubo problemas de convivencia.

¿Qué fue lo más difícil de grabar en Los Laches?

“Lo más difícil de grabar en el barrio ‘Los Laches’ fue el frío. Mi personaje tiene unos vestuarios bastante cortos, ella tiene falditas, shorcitos, eso fue una de las cosas que más me costó, a veces trasnochábamos hacíamos rodajes nocturnos y allí hace demasiado frio”, comentó entre risas.

Pues más allá del frío, nosotros tenemos una realidad que no se puede esconder y en la sociedad que vivimos, pero además vivirla de primera mano de cierta manera era muy importante para nuestros personaje, de su contexto y para hacerlo con mucha verdad.

¿Alguna anécdota durante la grabación?

Me asustaron, durante el rodaje tuve un susto tremendo. Sucede que estuvimos grabando algunas escenas en un hospital abandonado y a mí me pusieron a cambiarme en la parte donde antes era la morgue y estaba muy asustada, así que le pedí a un compañero del reparto que me acompañara mientras me cambiaba, él se hizo lejos mientras me ponía el vestuario, entonces yo estaba hablando duro y cantando del susto que tenía, cuando escucho un susurro que me dice “pasito.. pasitoo” y yo me quedé helada. Le dije a mi compañero que si lo había escuchado, y me dijo que sí.

Así que no me pude cambiar en ese lugar más, yo me cambiaba con las maquilladoras y no me importaba que me vieran. Al final reflexioné y pensé que era un lugar que había que respetar y que no podía estar hablando duro.

¿Qué pasará con tu personaje en esta trama?

Pues Nayibe va a empezar a ser la voz de Romina en el barrio ‘La Mirla’, como Romina está muerta para casi todo el mundo, Nayi va a ser la vocera del barrio, con toda la personalidad que tiene para luchar y dejar en alto el nombre de Romina y así ocuparse en todos los planes que tiene ‘Romi’ para hacer justicia.

¿Qué viene para ti en los próximos meses?

Ahora empiezo proyecto en Julio a grabar, es un proyecto muy bueno, y musicalmente mi primer disco que se llama ‘Expedientes’ que es la recopilación de varias historias de amor que me han pasado y se estrena este 7 de julio.