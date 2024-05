Las claves de Diana Wiest para lograr una transformación en la banca

Para Diana las claves de un liderazgo positivo están en tener la capacidad de conectar desde la empatía con los integrantes de su equipo, lo hace con el objetivo de entender que las personas en su carrera profesional y en su vida personal finalmente son una sola. “Cuando logro tener conversaciones abiertas, se abre la puerta de la confianza. Si puedo guiarlos desde sus emociones y su proyección profesional, puedo trabajar distinto”, manifiesta.

Esta información es para ti: Natalia Arévalo, general manager de TikTok: “Trabajar aquí es maravilloso”

Los retos de trabajar en equipo

Los líderes se forman constantemente. Algunos creen que se nace con este don, otros aseveran que lo cultivan. Lo segundo tiene más sentido, pues no es lo mismo serlo hoy que hace unos años. En un mundo cambiante, cada vez más digital, hay que adaptarse. Diana da su fórmula para que a través de un proceso se consigan los objetivos: “La primera es la conexión con mis compañeros, procuro entenderlos desde su visión humana, busco conectar con el corazón impactando siempre de manera positiva. La segunda: hacerlos parte de la construcción de la estrategia; estoy convencida de que cuando los equipos hacen parte de la construcción lo sienten y lo toman como propio, de tal manera que realmente se hacen dueños de su trabajo”.

Lee en Cromos: La gerente de mercadeo de Grupo Aval da las claves para ser una ejecutiva exitosa

Finalmente, en el mes de la madre es inevitable preguntarle por los estigmas que aún sobrevuelan sobre las mamás a nivel laboral. En muchas empresas desconfían de las mujeres porque perciben la maternidad como una debilidad. ¿Qué les diría la protagonista de este espacio a los que consideran que una mamá no puede liderar en una gran compañía? “Es de lo que más escribo en mi cuenta del LinkedIn. Me recuerda a una frase que alguna vez un líder de una empresa me dijo: ‘Diana, tú tienes que escoger entre ser exitosa y ser mamá’. Esas palabras me retumbaron por mucho tiempo, sin embargo, jamás estuve dispuesta a renunciar a mi sueño de ser madre, tampoco de hacer una carrera que me llenara de orgullo. Lo único que les puedo decir es que una cosa no compite con la otra y que quienes somos madres sabemos que no hay nada que motive más que nuestros hijos”.

Rutina de cuidado de la piel

“Me aplico el contorno de ojos revitalizante DermAbsolu de Avène para evitar la formación de ojeras. Este tratamiento es esencial para mí, procuro que esta parte de la piel, que es la más sensible, esté siempre protegida”.

Uso del protector solar

“Recomiendo aplicar el protector solar Antiedad de Avene en las partes que van a estar expuestas al sol. Mis hijos no salen de esta casa si no tienen protector solar”.

Medidas preventivas para cuidar la piel