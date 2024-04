Rigoberto Urán se quiebra al recordar a su padre: “Fue una vida diferente para mí”

Rigoberto Urán se ha convertido en toda una celebridad gracias a la enorme popularidad que ganó gracias a la telenovela inspirada en su vida, Rigo. El corredor del EF Education EasyPost, pese a que es uno de los ciclistas más destacados en la historia del país, aún recuerda con mucha nostalgia varios momentos de su vida que tuvieron un enorme impacto en él, los cuales también quedaron plasmados en la producción que llegó a su fin hace algunos días.

El ciclista, en la actualidad, se encuentra disputando su última temporada como corredor profesional y su última competencia oficial fue en la Vuelta al País Vasco, donde ocupó el puesto 21 de la clasificación general. Sin embargo, tuvo un tiempo en su calendario para poder recordar algunos de esos momentos que lo marcaron para siempre y que recordó con mucha nostalgia.

Rigoberto Urán rompe en llanto al recordar a su padre

Para el ciclista de 37 años, una de las situaciones más duras que pasó en su vida fue la muerte de don Rigoberto, su padre, quien fue asesinado por grupos armados en Antioquia. Este fue uno de los momentos que más impactó a los televidentes cuando pudieron verlo en la telenovela.

El Toro de Urrao, como también se le conoce, sostuvo una charla con Prime Latam Video y allí recordó a su padre, que lo marcó a lo largo de toda su vida. Incluso confesó que pese a sumar grandes victorias para su carrera profesional, siempre sintió la ausencia de su papá.

“La felicidad de ganar, la emoción y solamente pasar 15, 20 segundos, y ver a tu mamá y a tu hermana, pero falta tu papá, porque hacía dos meses te lo habían matado (...) Era como ese coequipero, la persona que me acompañaba en muchas cosas. Para mí era un ejemplo, un amigo”, aseguró un emocionado Rigoberto Urán.

En las imágenes que fueron compartidas por la plataforma de streaming, se puede ver a Rigoberto Urán que no logra contener las lágrimas y menciona: “No, no tuve el valor de verlo (...) yo solamente quería quedarme con la imagen de él vivo. Mi infancia se pierde toda, comienza una vida diferente para mí”.