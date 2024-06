Valentina Tafur habla sobre su hermana Gabriela: “Obviamente hay mucha presión”

Carismática, sonriente y muy alegre, así es Valentina Tafur, actual Señorita Valle del Cauca, que espera, finalmente, poder representar al departamento en el próximo Concurso Nacional de Belleza que se espera se realice en el mes de noviembre.

Valentina, que destacó y brilló rápidamente, debido, no solo por su belleza, también por su talento y dedicación en todo lo que se propone realizar. Sin embargo, ya es usual que suela estar relacionada con una de las reinas más queridas en el país y esto se debe a que es la hermana menor de Gabriela Tafur, quien fue Señorita Colombia en 2018 y una de las cinco finalistas del Miss Universo de aquel año.

En una charla con la Revista Cromos, Valentina habló sobre esa presión que siente para destacar debido a la importancia y la relevancia que tiene su apellido, Tafur. Así mismo, resaltó cómo ha sido la relación con su hermana, Gabriela.

La actual Señorita Valle del Cauca, habló con Cromos sobre la presión que ha sentido debido a que es comparada con su hermana, Gabriela Tafur Fotografía por: Leonardo Sánchez / Cromos

“También somos muy diferentes”

¿Has sentido presión por llevar el apellido Tafur, dado que tu hermana es una de las reinas más queridas del país?

“Obviamente, hay mucha presión, además que vengo de una familia de reinas también, pero eso es muy chévere porque tengo una mentora que me ayuda con absolutamente todo, a ella (Gabriela Tafur) le tocó muy sola, ella me ayuda con el vestuario y para todo. Es bueno tener esa presión porque significa que uno quiere llegar allá y ganarse la corona”.

¿Qué sientes el ver que muchas personas te comparan con tu hermana?

“Yo soy muy afortunada de que Gabriela ha sido una de las mejores Señoritas Colombia de la historia, entonces no solamente por ese lado tengo gente que me apoya, por el simple hecho de Gabriela y estoy muy orgullosa de eso. También somos muy diferentes y cada una va a dejar su huella, como lo hizo ella, lo haré a mi manera. No lo veo como presión, lo veo como orgullo”.

¿Qué te dijo Gabriela cuando le comentaste que querías ser reina?

“Para ella no fue una sorpresa que yo estuviera acá, ella me ha apoyado y desde el primer momento me dijo que iba a ahorrar para irse a Cartagena para apoyarme. Yo soy una persona muy introvertida, crecí muy penosa, pero en mi casa si era la alborotada, la loca de la casa y me dijo ‘tú tienes que ser tú como eres en la casa, sin presiones, nada acartonada que la gente pueda ver esa dulzura y esa personalidad tan linda’ y que ella me hubiera dicho eso, para mí significa muchísimo”.

¿Qué sientes al representar al Valle en los 90 años del Concurso Nacional de Belleza?

“Para mí es un honor representar al Valle, es una banda que pesa, que tiene mucho legado en el Concurso Nacional de Belleza y en tema de preparación, estamos con toda, volviendo a alimentarme muy sano, en la parte física, oratoria, estoy tomando clases de historia, cultura. Vamos fuerte con la preparación, no es fácil”.