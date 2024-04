¿Se le escapó? Gabriela Tafur reveló la fecha de su boda con Esteban Santos

Esteban Santos, hijo del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ve más feliz que nunca desde que le pidió matrimonio a su novia, la ex Señorita Colombia, Gabriela Tafur.

Con un romántico momento y un increíble paisaje en Napa Valley, en el estado de California, (Estados Unidos), Santos decidió que era el momento de dar el siguiente paso en su relación. Con anillo en mano, se arrodilló frente a Tafur y le pidió que fuera su esposa; ella le dijo que sí.

¿Cuándo será la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

Desde esa mágica escena han pasado ya 6 meses, y una de las preguntas que más tenían los seguidores de la pareja era: “¿cuál es la fecha del matrimonio?”; inquietud que Tafur respondió de forma indirecta el pasado 22 de abril.

Por medio de un video que subió a su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora felicitó a Esteban por un nuevo aniversario, el cual sería el último como novios. Sin embargo, la noticia se dio en el complemento del mensaje, pues Tafur aseguró que “el 7 de septiembre” sería la fecha en la que celebrarían el de esposos. Es decir que, atando los cabos, la fecha asignada para su boda sería el 7 de septiembre de este año.

Por supuesto, los seguidores de la pareja no dudaron en mostrar su felicidad por este anuncio, enviándole muchas bendiciones y cariño. “Me encantaaaa. Qué emoción.”; “Los amo. Son la pareja más linda. Qué hermoso que ya tengan fecha para iniciar su hogar” y “¡¿QUÉ?! ¿Tan rápido? Qué emoción. Que Dios los bendiga siempre”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Así es la vida de Gabriela Tafur estudiando en Estados Unidos

Gabriela Tafur también sorprendió hace algunas semanas a sus seguidores al compartir detalles sobre su exigente vida como estudiante de un MBA (Maestría en Negocios) en la Universidad de Stanford. A pesar de su entusiasmo inicial, Tafur confesó que el proceso ha sido más desafiante de lo esperado.

“Ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras”, reveló entre risas en sus redes sociales. Incluso, su apretada agenda la llevó a quedarse despierta hasta altas horas de la madrugada para cumplir con sus responsabilidades académicas, incluso después de disfrutar de un fin de semana esquiando.

Además, la abogada egresada de la Universidad de Los Andes confesó una nueva manía que ha desarrollado debido al estrés: morderse los labios. “Ayer me quedé a las 2:00 a.m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9:00 a.m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’”, compartió Tafur.

Según explicó la expresentadora de ‘El Desafío’, “se me hincha el labio y hasta sale sangre y cada vez que hablo o como chicle me lo muerdo y se vuelve a hinchar, y así vamos en este ciclo vicioso con mis labios”.