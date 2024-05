Ella es la mamá de John Lennon, la primera mujer que lo acercó a la música

John Lennon es recordado por haber sido uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock The Beatles y por haber tenido una exitosa carrera en solitario. Sin embargo, en su infancia atravesó momentos muy difíciles que lo marcaron para siempre.

Julia fue una de las primeras personas que despertó en John el gusto por la música. La ausencia de su padre, Alfred Lennon, durante sus primeros años debido a sus responsabilidades como soldado y marino, sumado a la nueva relación amorosa de su madre, llevó a que John fuera criado principalmente por su tía Mimi, quien en varias ocasiones amenazó con denunciar a los servicios sociales de Liverpool las difíciles situaciones que el pequeño estaba pasando en su hogar.

Siguió viviendo en casa de su tía durante varios años, mientras su madre lo visitaba prácticamente a diario. Fue hasta los 15 años que John comenzó a desarrollar un fuerte vínculo con Julia, gracias a la música. Ella fue quien le enseñó a tocar el banjo y le regaló su primera guitarra. No obstante, este hermoso vínculo que se estaba formando duró muy poco porque Julia falleció trágicamente en un accidente de tránsito dos años después.

El 15 de julio de 1958, Julia Lennon, tras visitar la casa donde vivía su hijo, fue atropellada por un vehículo conducido por Eric Clague, un policía fuera de servicio que aparentemente estaba ebrio. Esta tragedia dejó una profunda marca en John, quien canalizó su dolor a través de la música y dedicó dos de sus canciones más exitosas a su madre: Julia y Mother.

“La mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo que digo es solo para llegar hacia ti, Julia... Julia... hija del océano, me llama, por eso canto una canción de amor para Julia”, dice el tema compuesto por Lennon en honor a su madre.

“La primera melodía que aprendí a tocar fue ‘That’ll Be The Day’. Mi madre me lo enseñó en el banjo, sentada allí con una paciencia infinita, hasta que logré trabajar todos los acordes”, aseguró en una entrevista John Lennon.