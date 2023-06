5 signos del zodiaco tendrán la mejor semana del 5 al 11 de junio

La astrología y los nuevos tránsitos astrológicos que llegan con el inicio de junio auguran buena fortuna para algunos signos del zodiaco en la semana del 5 al 11 de junio de 2023.

Estos tránsitos son el ingreso de Venus en Leo, el retorno de Plutón a Capricornio en su periodo retrógrado y la llegada de Mercurio a Géminis, su signo regente.

En el caso del tránsito de Venus por Leo hay que aprovecharlo, pues pronto será retrógrado. De cualquier manera, se mantendrá en Leo pero estará en su máximo esplendor a partir de este lunes.

Venus es el planeta del amor, la belleza y los valores y Leo es el coraje. Por esto, Venus en Leo significa anteponer los deseos y pasiones a todo lo demás, y será una energía poderosa para dejarnos llevar por lo que tenemos en el corazón.

¿Qué signos son los que tendrán más suerte esta semana del 5 al 11 de junio?

Aries

Según el astrólogo José Castillo, esta semana para Aries habrá la oportunidad de mejorar su reputación, y todas las miradas estarán encima suyo pero de manera muy positiva. Si bien pocos quieren opacar a un Aries, serán escuchados y tomados en serio, así que es un buen momento para impulsos laborales.

Leo

Por ser el protagonista de Venus, esta es su semana. Se convierten en el centro de atención, auténtico, extrovertido y lleno de voluntad. Despertarán admiración en los que los rodean y pueden avanzar en el amor, las relaciones, el coqueteo, las dating apps y en el trabajo.

Virgo

Para Virgo estas energías no serán cómodas, pero le invitarán a salir de su zona de confort y será muy positivo. Tendrá que salir y darse un espacio para reflexionar sobre las decisiones que tomó en su pasado y no fueron positivas, para cambiar de rumbo y será muy beneficioso. Si esos caminos no llevan a nada, se debe tomar el opuesto, para lograr un despertar espiritual total.

Libra

Es posible que sientan que algo no salió como esperaban pero los cambios que llegan son para tu beneficio, las cosas cambiarán, y verán que personas o vínculos cercanos importantes aún los tienen en cuenta para trabajar o volver a acercarse. Seguirán siendo personas buscadas y queridas en donde pensaban que ya no.

Sagitario

La luna llena estuvo en Sagitario, por lo que también son protagonistas esta semana. Especialmente, por ser de fuego, también. Sentirán el deseo de ser protagonistas y lo serán, estarán felices de tener las miradas del público y habrá grandes oportunidades para crecer y evolucionar, en todos los aspectos de tu vida. Pero además, según los astrólogos, será divertido.

