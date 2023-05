Aries, Tauro, Géminis y Cáncer: muchos claroscuros, aunque al final habrá más luz

Inicia el ocaso de mayo, por eso el llamado es a aprovechar la semana que está por delante. Aunque no lo creas, mucho puedes hacer en un puñado de días. La clave es dar en la tecla, saber administrar los esfuerzos y alimentar la vocación por solucionar los problemas pendientes.

Daniel Daza, el astrólogo oficial de Cromos, comparte una guía a nuestros lectores para que tomen las mejores decisiones.

Aries: la buena comunicación te quitará la torpeza

Te aconsejo que te centres en encontrar el equilibrio en tu vida laboral y personal. Cuida de ti mismo y no descuides tus necesidades emocionales y físicas. También mantente enfocado en tus objetivos a largo plazo y no permitas que la confusión o la incertidumbre te desvíen del camino. Explora tu inconsciente y tu espiritualidad y, si tienes la oportunidad, dedica tiempo a la meditación. Comunica claramente tus necesidades y deseos en tus relaciones, y mantén una mente abierta para aprender.

Tauro: llegará el premio que estabas buscando

Estas semanas tendrás la oportunidad de destacar en tu campo creativo y expresarte de manera efectiva. Confía en tus habilidades, no tengas miedo de tomar riesgos. El eclipse lunar en Escorpio moverá muchas emociones en tu relación de pareja. El planeta Júpiter te dará la oportunidad de recibir reconocimiento por tus logros.

Géminis: acércate a los que más quieres

Mayo no se ha acabado, sigue siendo la oportunidad de conectarte con los demás a un nivel más profundo. Tómate el tiempo para comunicarte claramente y expresar tus sentimientos y necesidades. El planeta Marte en Cáncer estará en tocando temas del hogar y la familia. Tendrás la oportunidad de conectarte con tus seres queridos de una manera más significativa.

Cáncer: prepárate para recibir buenas noticias

Saldra a la luz información que no conocías y además experimentes emociones que habían estado reprimidas durante mucho tiempo en tu inconsciente. Aprovecha tu energía para explorar nuevas oportunidades en tu carrera o campo creativo, y no tengas miedo de tomar riesgos y probar cosas nuevas. En cuanto a tus relaciones, es imperativo que te comuniques de manera clara y efectiva con los demás. No tengas miedo de expresar tus sentimientos y necesidades.

Autor de la nota: Daniel Daza.