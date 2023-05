Cómo diferenciar la envidia, el mal de ojo y la brujería, según Mhoni Vidente

La envidia, el mal de ojo y la brujería son todas producto de mala energía, pero tienen formas de manifestarse diferente y sobre todo, intensidades distintas. También por eso, sus síntomas son diferentes y su solución cambia según cada una.

Según la astróloga Mhoni Vidente, la clave para eliminarlos de nuestro entorno es reconocer sus diferencias y así elegir el ritual más adecuado.

¿Qué es la envidia y cómo la limpiamos?

Mhoni Vidente cuenta que la envidia es un sentimiento natural del ser humano que a pesar de no tener un ritual particular puede generar malas vibras. Ella dice que no existe envidia buena, aunque consideramos que la envidia negativa sí tiene una connotación particular y es, no solo desear lo que el otro tenga, sino desear que el otro NO tenga aquello que deseamos.

Muchas veces nos vemos deseando lo que otros tienen y eso no tiene nada de malo, puede inspirarnos a crecer y a buscar más para nosotros mismos, sin querer que el otro pierda lo que ya posee. Cuando se vuelve muy negativa, puede empezar a hacer mella y ella dice que “es común en personas cercanas a nosotros como familiares, amigos, compañeros de trabajo o gente que está a nuestro alrededor”, en un video que publicó en su canal de YouTube.

¿Qué hacer para cortar la envidia inmediatamente?

La psíquica recomendó ponerse mucho perfume antes de salir de casa, colocar un vaso de cristal lleno con agua abajo de la cama o en la mesita de noche y al día siguiente tirar el líquido en la tasa de baño o afuera de tu casa.

Síntomas del mal de ojo y cómo quitarlo

Por otra parte, el mal de ojo es la energía negativa de una persona que puede hacerte enfermar, sufrir accidentes, provocar mala suerte y es más potente que la envidia porque se combina con el coraje. Su principal característica es que la poderosa negatividad se impregna por la mirada.

Algunos de los síntomas del mal de ojo a los que Mhoni Vidente pide poner atención son dolores de cabeza, mareos, pérdida de apetito, cansancio extremo, te caes o las cosas se te resbalan de las manos, así como accidentes más severos como chocar con el auto.

¿Qué ritual practicar para quitarte el mal de ojo?

Consigue un listón rojo o pulsera roja, ponle tu perfume y amárralo en tu mano derecha o pie derecho haciendo 3 nudos. Déjalo ahí hasta que se te caiga, cuando esto ocurra quémalo y deshazte de las cenizas. Otro ritual sencillo es guardar un limón fresco y verde en tu bolsa de mano o bolsillo del pantalón.

Mhoni Vidente destacó que el ritual más efectivo para el mal de ojo es la limpia con un huevo. Esta se debe hacer pasando el producto de tu cabeza a pies y luego romperlo en un vaso lleno con agua.

La astróloga comentó que te darás cuenta que eliminaste el mal de ojo cuando percibas que la gente te sonríe y es más empática contigo.

¿Qué ténicas debemos usar para limpiar la brujería?

Por último, la brujería lleva de por medio un trabajo de magia con el objetivo de poseer o dominar a una persona. De acuerdo con Vidente, se debe sospechar de las personas que de antemano sabes que te tienen envidia o coraje y te regalan algo, como comida o recuerdos. Para contrarrestarla sugirió prender una vela y rezar el Salmo 91 de La Biblia o un Padre Nuestro durante tres meses. También puedes llevar contigo algo de plata como una moneda, pulsera o collar.

