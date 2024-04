Horóscopo para Aries, Cáncer, Sagitario y los 12 signos: Esta es su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Abril llega con “una energía fuerte poniendo punto final a situaciones que ya no dan para más. La energía de este mes está profundamente marcada por los eclipses. Esta energía tendrá una influencia días diferentes durante todo el mes”, destaca Mía Astral.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 26 de abril.

Aries

Convoque esa comida familiar que tanto desea. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Sea positivo, los problemas laborales no deben superarle. Dolores en las extremidades.

Tauro

Quizá viva un reencuentro muy especial e inesperado. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. No se enfrente con su jefe porque supondrá un fracaso. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

Géminis

Muy capacitado para vivir y disfrutar el amor. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Aprenda a controlar esos ataques de ansiedad.

Cáncer

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Su organismo funciona perfectamente.

Leo

La incomprensión se ha instalado en su pareja. Beneficios en algo relacionado con bienes inmuebles. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Le gusta estar en forma, pero tiene que disciplinarse.

Virgo

No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. Mal día para tomar decisiones en el trabajo. Controle el nerviosismo.

Libra

Agitada vida social con sus amigos. Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Buenas ofertas de trabajo. Siga cuidando su dieta para mantener el peso alcanzado.

Escorpio

Quizá surja un amor que estaba dormido desde hace tiempo. Ha estado apretándose el cinturón, ya puede respirar. Interesante novedad en el mundo profesional. Quizá aparezcan problemas de salud de escasa importancia.

Sagitario

Poca disposición para el amor. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

Capricornio

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Debería dar un buen repaso a su economía. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Acuario

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. A partir de ahora, tendrá que planificar mejor su economía. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. Esa ansiedad le acarreará trastornos intestinales.

Piscis

Tiene a un familiar un poco abandonado. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Un poco de amabilidad mejoraría su situación laboral. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.