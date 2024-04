Horóscopo para Géminis, Virgo, Piscis y los 12 signos: Así será su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Abril llega con “una energía fuerte poniendo punto final a situaciones que ya no dan para más. La energía de este mes está profundamente marcada por los eclipses. Esta energía tendrá una influencia días diferentes durante todo el mes”, destaca Mía Astral.

La energía se está moviendo fuerte en abril 2024, así que entérate del mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti hoy. Fotografía por: Liudmila Chernetska

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 29 de abril.

Aries

Día de intenso romanticismo. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Tauro

Los asuntos del corazón le sorprenderán gratamente. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Géminis

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Escuche los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Controle los caprichos gastronómicos.

Cáncer

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. Inicie ya una política de ahorro. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Abusar del ejercicio físico no es recomendable.

Leo

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Evite pedir dinero prestado. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Su salud comenzará a recuperarse.

Virgo

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Respete sus horas de sueño o el cansancio le vencerá.

Libra

El día no será agradable, discutirá con su pareja. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Su cabeza está tan ágil que podrá afrontar cualquier trabajo. Debe vigilar su sistema circulatorio.

Escorpio

Si tiene pareja, hable claramente para mejorar la situación. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. En los negocios, la suerte está de su parte. No abuse de los medicamentos para dormir.

Sagitario

Necesita salir de la rutina amorosa por la que atraviesa. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Los paseos por el campo contribuirán a erradicar sus nervios.

Capricornio

Mantenga una actitud más abierta con su familia. Estará más ahorrador que de costumbre. Muy buena suerte en los negocios. La tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Acuario

Muévase con diplomacia en el terreno sentimental. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Las prisas no deben restar calidad a su trabajo. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes.

Piscis

Su entrega y comprensión hacen que su pareja funcione de maravilla. Aumentan notablemente sus ingresos. Su ambición desmedida le creará problemas laborales. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.