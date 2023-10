Vienen dos eclipses en octubre 2023: ¿Cómo prepararte para recibir su energía?

Dos eclipses son los fenómenos astronómicos que llegarán en octubre de 2023. Estos eventos, como ya debes saberlo, siempre traen grandes movimientos y transformaciones energéticas, según la astrología.

“Mientras comenzamos a ver con nostalgia el año que casi se nos va, el cosmos todavía nos reserva dos poderosas oportunidades disfrazadas en eclipses”, explica el astrólogo José Castillo. “En octubre de 2023 seremos testigos de un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar parcial en Tauro, los cuales, traerán energías transformadoras que pueden remodelar nuestras vidas”.

La astrología indica que estos eventos en general son cierres y hacen cortes energéticos en ciertas zonas de nuestras vidas dependiendo de qué planetas y signos zodiacales se afecten. En esta ocasión, serán dos fechas de eclipses:

Eclipse solar en Libra – 14 de octubre

El eclipse solar del 14 de octubre será en el signo de Libra, un signo que se caracteriza por estar buscando el equilibrio constante. Está regido por Venus, el planeta del amor, y por ser un eclipse puede haber algunas inestabilidades. Este no es el momento de pensar demasiado, es un momento de cambio en el que aún no termina de aclararse qué es lo que se está definiendo. Pero el cambio llega, nos guste o no, y estemos o no preparados para esto. Castillo cuenta que la astróloga Roxana Borchers, en un reporte de WeMystic, explicó que este eclipse afectará no solo las relaciones amorosas sino también las colaboraciones laborales y otras asociaciones importantes en la vida, como aquellas con quienes compartimos nuestros hogares.

Consejos para aprovechar la energía del eclipse solar:

“Podemos aprovechar este poderoso momento para conectarnos con nuestra intuición a través de la meditación, crear un ambiente armonioso y agradable, priorizar el autocuidado y aumentar la autoestima, así como rodearnos de la belleza exterior e interior”, aseguró Castillo.

Eclipse lunar parcial en Tauro – 28 de octubre

El eclipse lunar del 28 de octubre en Tauro, un signo de tierra, es el último del año. Tauro es un signo caracterizado por ser terco y perseverante, por ser muy consciente de la seguridad en lo físico y lo material. “Fomenta la practicidad y la firmeza. Si dudaste durante el eclipse anterior, ahora es el momento de tomar decisiones y cerrar. Este eclipse nos impulsa a diferenciar entre perseverancia y terquedad, instándonos a soltar lo que ya no nos sirve”, explica Castillo.

Roxana Borchers, en el mismo reporte de WeMystic, explicó que este será un eclipse que afecte el eje Tauro-Escorpio, y nos invitará a centrarnos en el bienestar, el autocuidado y la autoestima. Antes de buscar validación en otros, tendremos que encontrarla en nosotros mismos, y nos hace reflexionar sobre nuestra gestión de lo material, de nuestras finanzas y posesiones.

Consejos para aprovechar la energía del eclipse lunar:

“Es un momento perfecto para cultivar una mentalidad positiva, incluso en días difíciles, aceptar los acontecimientos inesperados como fuentes potenciales de buenas noticias, comprometerse con las decisiones que tomemos sin mirar atrás, así como practicar la flexibilidad y la apertura a perspectivas alternativas”, explicó el experto José Castillo.

A medida que el año llega a su fin, aprovechemos las energías de estos eclipses para dar forma a nuestro camino hacia un futuro mejor.

