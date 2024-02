Evaluna reveló detalles de cómo fue su embarazo de Índigo: “guiado por fe”

Camilo y Evaluna son una pareja de cantantes que se han convertido en una de las más queridas por el público. Su historia de amor, que comenzó cuando eran adolescentes, es un ejemplo de que el amor verdadero existe.

Desde que comenzó su relación, no han tenido reparos en compartir su amor con el mundo y sus redes sociales están llenas de fotos y videos de su vida juntos. Además, un año después de casarse dieron la bienvenida a su primera hija, Índigo.

Ahora, se ha conocido que la pareja recibirá a su segundo pequeño. Aunque ya se especulaba mucho de esta noticia, hace unas horas el colombiano y la venezolana la dieron a conocer a través de sus redes sociales.

¡Camilo y Evaluna confirman su segundo embarazo! Fotografía por: Instagram

Hija de Evaluna y Camilo

Luego de 4 años de matrimonio, los cantantes han agrandado su hogar. En abril de 2022 dieron la bienvenida a su primogénita, Índigo, y ahora confirmaron que llega un nuevo integrante a su familia.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando”, comenzó diciendo Evaluna en su cuenta de Instagram.

“Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO.”, finalizó la más chiquita de los Montaner.

Después de este anuncio, muchos se preguntan sobre cómo fue el primer embarazo de la venezolana. Lo anterior, porque mucho se ha especulado alrededor de él y del nacimiento Índigo. Sin embargo, se reveló un poco de los miedos que sentía cuando vio llegar a su primogénita y también de lo misterioso que pudo haber sido este proceso para ella.

En una entrevista del 2023 hecha por el canal Pensándolo bien, pensábamos mal, la artista reveló que su mayor temor a la hora de tener a su hija fue debía criar a una pequeña “desde cero”, es decir, que se sentiría completamente responsable por su comportamiento y en lo que se convertiría.

Asimismo, reveló que tuvo un embarazo “guiado por fe”. Esto, porque Evaluna no se practicó procedimientos que una madre en esa etapa normalmente se hace. Por ejemplo, una ecografía.

“No tuve ecografías, todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y así fue durante las 40 semanas de embarazo. No lo vi nunca, entonces no sabíamos si era niño o niña. Entonces sí, obviamente había un miedito ahí de, bueno, ¿será que todo está bien?”, confesó.

Aún no se sabe si la pareja nuevamente llevará a cabo este método. Sin embargo, ya especula que ambos conocerían que se trata de un niño por el nombre escogido: Amaranto.