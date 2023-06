Kourtney Kardashian y Travis Barker se encuentran viviendo un sueño en la vida real, ya que en unos meses darán la bienvenida a su primer hijo en común, luego de haber estado intentando quedar en embarazo por varias semanas.

Tras su original anuncio en el concierto de Blink 182, grupo en el que Travis es baterista, la hermana mayor de las Kardashian compartió en sus redes sociales las primeras fotografías de su barriguita, aparentemente minutos antes de que el músico subiera a escena.

Estas son las primeras fotos de Kourtney Kardashian embarazada

En las imágenes la empresaria luce un body negro de transparencias, que deja ver fácilmente su abultada pancita y unos pantalones de cuero de tiro bajo, mientras Travis simula que toca las baquetas encima de su bebé.

Fotos: Kourtney Kardashian presumió su pancita de embarazo por primera vez Fotografía por: Instagram

En otros de los retratos podemos ver que la pareja está llena de alegría disfrutando de esta nueva etapa, dándose besos y abrazos. “Estoy abrumada, llena de gratitud y alegría por esta bendición que es un plan de Dios”, ha confesado Kourtney.

En cuestión de minutos la publicación se llenó de likes y mensajes de cariño por parte de sus seguidores y otras figuras famosas, como la actriz Meghan Fox y la influencer Chiara Ferragni. Además, el clan de las Kardashian se ha sumado a las felicitaciones, desde la futura abuela Kris Jenner y las orgullosas tías, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner.

Un embarazo muy sufrido y deseado

Lograr este embarazo no ha sido sencillo para Travis y Kourtney. A sus 44 años, la modelo se sometió a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y más remedios naturales para poder quedar embarazada.

A través de su reality de plataforma streaming se reveló que fueron muchas las pruebas que resultaron negativas, pero Kourtney nunca se rindió, confiando en su fe: “Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá”, afirmó la modelo en la última temporada de “Keeping Up With The Kardashian”.

Este regalo coincide con su primer aniversario de casados, que se celebró el 22 de mayo, hace menos de un mes. Luego de varios años de noviazgo, Travis y Kourtney se comprometieron en noviembre de 2021 y llegaron al altar 6 meses después.

Ahora, la numerosa familia Barker Kardashian recibe con los brazos abiertos a un nuevo integrante. Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason, Penélope y Reign (de 13, 10 y 8 años respectivamente), nacidos de su anterior matrimonio con Scott Disick. Travis Barker es padre de dos adolescentes, de su relación con Shanna Moakler: Landon y Alabama (de 19 y 17 años). Además, adoptó a la hija de su expareja, Atiana, a la que ha criado desde que tan solo era una niña.