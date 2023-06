¡Kourtney Kardashian está embarazada! Así fue el original anuncio a su esposo

La empresaria y modelo Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas Kardashian, sorprendió en la madrugada de este sábado a sus fans al anunciar que espera su primer hijo con el músico Travis Barker.

Desde hace algunos meses se había revelado que la pareja estaba en búsqueda de quedar en embarazo, sin embargo, los tratamientos a los que se estaban sometiendo son agotadores por lo que habían decidido dejar las cosas fluir y que todo se fuera dando naturalmente.

Kourtney y Travis: así fue el original anuncio de su embarazo

Durante un concierto de Blink-182, banda en la que Barker es baterista, Kourtney levantó un cartel con la gran noticia, sorprendiendo a la multitud presente y al futuro padre. “Travis, estoy embarazada”, escribió.

Esta idea para el anuncio de su embarazo es inspirada en el icónico video de la canción “All The Small Things”, de Blink-182, en el que la agrupación parodia a los artistas más relevantes de ese momento (inicios de los 2000) como los Backstreet Boys, Nsync, Britney Spears, Ricky Martin y más.

Casi al final del video, hay una escena en la que la banda aparece bailando en un aeropuerto con fans saltando a su alrededor sosteniendo carteles, parodiando del videoclip de la canción “I Want It That Way” de los Backstreet Boys de 1999.

Entre los fans en este video, una mujer rubia tiene un cartel que dice “Travis I´m Pregnant” que se traduce como “Travis, estoy embarazada”.

Kourtney tomó la idea del legendario videoclip y replicó la escena, tomando una actitud muy similar a la de la chica del video con sus brinquitos de alegría, para anunciarle a su esposo la emocionante noticia de que, en efecto, están esperando un bebé.

A la izquierda el cartel original, del video "All the small things" del 2001 y a la derecha el cartel de Kourtney Kardashian. Fotografía por: Instagram

En el clip publicado por la empresaria en su Instagram se ve cómo su esposo tarda unos segundos en reaccionar ante la feliz noticia y se acerca emocionado hacia el lugar donde está ella. Luego baja del escenario para abrazar y besar a su esposa.

Los fans que se encontraban en este concierto, en el BMO Stadium de Los Ángeles, celebraron con emoción la gran noticia y las redes sociales de Kourtney se llenaron de mensajes de felicitación por el anuncio, superando los 5 millones de likes en apenas 12 horas.

La pareja contrajo matrimonio en una discreta ceremonia en mayo del año pasado en Santa Bárbara, California, en compañía de familiares y amigos, que acudieron como testigos de la boda.

Para Kourtney este es su primer matrimonio, ya que antes, con su expareja y padre de sus tres hijos, Scott Disick, no llegó hasta el altar. Travis por su parte también tiene tres hijos y este es su tercer matrimonio.