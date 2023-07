¿Por qué mi bebé llora cuando está dormido? Esta es la razón

Seguramente te habrá ocurrido que mientras tu bebé duerme plácidamente empieza a mostrarse incómodo hasta llegar a llorar, pero sin despertarse. Como papás es normal que ante esta situación intentemos entender qué pasa y qué deberíamos hacer: ¿está sufriendo?, ¿debería despertarlo?

Lo primero que debes saber es que esta situación no es inusual. Muchos bebés lloran mientras duermen y las razones pueden ser variadas, por lo que irás aprendiendo a entenderlo, para poder atenderlo.

El sueño en los niños es vital, ya que es el tiempo para recuperarse del cansancio y aportar positivamente a la salud, además puede influir directamente en la manera de gestionar las emociones, en el aprendizaje y en la memoria.

Por otra parte, llorar también es fundamental. Inicialmente es la herramienta básica de los bebés para poder comunicarse y avisar que le pasa algo, por esto siempre hay que prestar atención al llanto de un bebé.

¿Por qué lloran los bebés mientras duermen?

El principal motivo es porque nos necesitan. El vínculo afectivo entre el bebé y su mamá es muy importante. Durante los primeros meses de vida, los niños no son conscientes de su existencia propia, por esto sienten que sus madres y ellos son prácticamente lo mismo, como si después del parto siguieran siendo una unidad. Este sentimiento de apego provoca que necesiten sentirla siempre cerca.

Rafaela López, autora del libro Dormir sin Llorar, asegura que “los bebés y los niños necesitan sentirse seguros y cerca de sus padres para dormir tranquilos”. Aunque existan muchos mitos y creencias populares entorno al colecho o dormir con los bebés en la misma habitación, hay que entender las necesidades de los pequeños y así “se puede lograr un equilibrio sin llantos, sin que nadie sufra”.

Además, durante el primer año el sueño del bebé se va desarrollando y evolucionando. Durante las primeras semanas su sueño no es como el de los adultos, sino que el porcentaje de sueño ligero (REM) es mayor que el profundo (sueño no REM), por esto se despiertan con más facilidad ante cualquier ruido o movimiento brusco.

Ante esto arrullarlos, hablarles o acariciarlos son las formas más sencillas de darles tranquilidad y decirles “Tranquilo, estoy aquí”.

Los bebés lloran dormidos por las mismas razones que se despierta

Además de llorar por la necesidad de sentirnos cerca, los bebés pueden llorar porque tienen hambre, porque están cansados y no “se hallan” por eso no descansan bien, porque tienen el pañal sucio o sienten alguna molestia, etc.

“Suelen llorar por las mismas razones que se despiertan, aunque igual tienen tanto sueño que no se despiertan del todo… Simplemente se quejan, sollozan, pero no llegan a despertarse hasta que finalmente lo hacen. Es decir, por sentirse solos y buscar a su cuidador/a”, explica Armando Bastida, enfermero de pediatría y experto en sueño infantil.

Para ayudarlos debemos atender directamente la molestia: alimentarlos, limpiarlos, quitar los ruidos que no dejan descansar, etc. Después de nuestra intervención lo más seguro es que el llanto pare y volverán a dormir tranquilamente.

