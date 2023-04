¿Cómo huir de una mala cita sin excusas y con dignidad?

Si le has entrado al juego de las citas con ese fin de encontrar a alguien especial, en medio de la aventura seguro te ha pasado que organizas un encuentro con alguien, sin mucha expectativa, pero con curiosidad. Pero mientras están compartiendo te vas dando cuenta que “la cosa” no va para ningún lado y qué prácticamente no tiene absolutamente nada en común, de repente te invade la urgencia: “¿cómo abortar la misión?”, huir es lo que quieres, pero no sabes cómo o qué es lo mejor.

Antes de hablar sobre qué es lo mejor para hacer en ese tipo de escenarios, primero debes tener presente que, si estás conociendo personas que sacas de las apps de citas, no con todos o todas debes pasar de la virtualidad a la realidad. Date chance de conocer más al otro u otra a través del chat, para evitar momentos incómodos en persona, porque en físico esa magia cibernética se puede perder muy fácilmente.

A continuación, te compartimos cinco tips para huir de una cita sin perder la dignidad y sin excusas, ¡atención!

Exprésate con sinceridad, ante todo

Tal vez pienses que lo mejor es sacar una excusa inventada y que lo que menos quieres es ser honesto, pero tal vez ese es el mejor camino. Tienes todo el derecho a decir que no sientes conexión. No pasa nada, no todas las personas tienen que sentir el match, cuando te sinceras evitarás que la situación se vaya alargando y tengas que sentir mintiendo o fingiendo, algo que también te puede evitar convertirte en un ghoster. Además, por ejemplo, si sales con la excusa de que acabaste de recibir una llamada de emergencia, la otra persona pensará que no tiene nada que ver con él o ella, entonces creerá que habrá “otra vez”.

La importancia de la consideración

¡Ojo! Te recomendamos honestidad, mas no ser hiriente o humillante. Cuando la gente prefiere mentir es porque no quiere herir a la otra persona, pero cuando hablas con la verdad no tiene que ir ligado a la brutalidad. Puedes expresarte con amabilidad, por ejemplo: “Eres muy amable, pero acabo de darme cuenta de que estamos en momentos diferentes o queremos cosas diferentes”, así demuestras que eres educado o educada, en vez de un animal sin sentimientos.

Contrapregunta

A veces puede pasar que la otra persona sí la está pasando bien en la cita y cree que las cosas está funcionando, pero aquí puedes tomar las riendas y contrapreguntar: “¿Cómo te parece que nos va hasta ahora? ¿Cuál es tu impresión de la situación?”, hazlo con calma y con respeto, sobre todo. Aquí también puedes resaltar las diferencias, aquellas que te hacen saber que no hay futuro entre los dos. Sin embargo, si sientes que te tienes que explicar de más, no lo hagas, no pierdas tiempo en una discusión sin sentido, más bien te está dando la oportunidad de abandonar la cita.

Recurre a la opción del público

Primero que todo esta es una opción de emergencia, cuando ya sientes un gran incomodidad y te urge salir de ahí. Esta es una clásica, avísale a un amigo que te llame para fingir una situación en la que necesitas irte de inmediato. De recurrir a esta alternativa, la próxima vez vas a tener que ser sincero y terminar todo por las buenas.

Sin compromisos

Cuando la persona te está haciendo sentir incómodo o incómoda, y además te está faltando al respeto, ahí es cuando puedes dejar las cosas e irte de inmediato, eso sí, no te tienes que rebajar porque es completamente innecesario, solo no le debes nada, ni siquiera explicaciones, y das todo por terminado.