¿Coquetear en redes o en persona cuenta como infidelidad?

Sabemos que la infidelidad es uno de los temas centrales al hablar de motivos por los que las relaciones románticas terminan. Cada uno tiene un significado diferente de lo que significa, pero hay algo en común en todos los casos y es el engaño, el atacar directamente la confianza que alguien ha puesto, entonces seguir adelante luego de esta traición es algo bastante complicado. Puede que existan niveles, y uno de ellos sería el coqueteo, pero ¿cuenta este comportamiento como ser infiel?

¿Todo coqueteo lleva a una infidelidad?

Puede que la monogamia sea algo que muchos se estén replanteando en estos tiempos, pero más allá de todo, es normal que te sientas atraído o atraída por otras personas que no sean tu novio, sin embargo, el problema es cuando hay una gran interacción con quien estás coqueteando, teniendo en cuenta esta situación, es muy probable que en un futuro no muy distante te rindas ante la tentación y ser infiel sea todo un hecho.

Caer en tentación

Esto es lo que hará que ya no exista paso atrás, si cruzaste la línea de que ya no es solo coqueteo, sino que también se hacen insinuaciones, es decir, estás demasiado cerca de la infidelidad, pero todavía hay tiempo para que te alejes y no caigas. Sabes que si sigues en esa tónica harás mucho daño a tu relación y a tu pareja, y puede que ya no haya arreglo.

Se cometen errores

Aquí ya empezaste a cruzar la línea, pues lo que sucede es que se escriben, se mandan fotos, tienen un vínculo y evidentemente ya tienen encuentros sexuales. Piensa en lo que sentiría tu pareja si supiera esto, ten presente que la relación ya está dañada a este punto.

Entonces si te preguntas si coquetear es infidelidad, la verdad es que básicamente no lo es, lo que sucede es que es algo que da al camino de cometer ese grave error. Cuando te preguntes si está bien lo que haces, es mejor que siempre te pongas en la posición de tu pareja, pregúntate si te gustaría que él o ella estuvieran haciendo lo mismo contigo.

Si realmente te importa y quieres la relación que tienes, replánteate lo que estás haciendo y no dañes lo que has construido por unos cuantos minutos de placer.