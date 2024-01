¿En qué se diferencia tener un novio a tener una pareja?

Las relaciones románticas tienen su complejidad, por supuesto que no se parecen en nada a lo que vemos en las películas, series y telenovelas, cada una es su propio mundo. Aunque a partir de esto, puede generarse una duda muy curiosa: ¿cuál es la diferencia entre tener un novio y una pareja? Si te has hecho esta pregunta, a continuación, te contamos más detalles.

Por ejemplo, saber la respuesta tal vez podría ser de ayuda si lo que quieres es definir la relación que tienes con esa persona que estás saliendo, puede que sea un tema tensionante o preocupante, si saberlo te va a dar más tranquilidad y confianza seguramente te será muy útil esta información.

¿Cuál es la diferencia?

Cuando se trata de una pareja, la iniciativa es clara y fundamental, él te da un lugar formal en su vida, es decir, una señal de que es una relación seria que puede darse a largo plazo. Podrás tener muchos novios, pero pareja es en la que verdaderamente hay un compromiso y en la que se piensa construir un futuro juntos. Cuando es una pareja, y no un simple novio, hablamos de una fase del amor más seria y típica de la adultez.

¿Qué tan cómoda te sientes?

Si es común hacer planes con su familia y la tuya, si te sientes tan cómoda que te ha visto sin maquillaje y sin ningún tipo de producción, si ya ha visto tu apartamento con el desorden cotidiano, todas estas situaciones son normales cuando se trata de una pareja.

Cuando son una pareja de verdad siempre va a haber comodidad, y nunca hay temor de mostrarse en esas situaciones tan reales y honestas, no hay por qué sentir vergüenza. Después de todo, cuando se alcanza ese nivel de pareja ya no están en la etapa de ser novios en los que buscan impresionarse mutuamente. Eso sí, ojo con confundir intimidad con monotonía, que no se pierda el enamorar, cortejar y cuidar del otro.

Un hombre que sí soluciona

Cuando se está en una relación duradera en el tiempo se pueden enfrentar a muchos altibajos, por ejemplo, la distancia, porque puede que en algún momento tengan que distanciarse, ya sea por trabajo, por estudios o incluso unas vacaciones con unas amigas. En esos espacios es que hay que volverse creativos y demostrar lo incondicionales que son.

Puede que un novio no soporte o no sepa manejar ese tipo de percances, pero una pareja hará todo lo necesario para seguir nutriendo la relación y estar ahí cuando más lo necesites. Por ejemplo, está pendiente de ti a lo largo del día, te hace saber que eres algo que está presente en él constantemente, eso sí, respetando los espacios.