Estar soltera trae varios beneficios, estos son algunos

Todo parece apuntar que cada vez hay más mujeres solteras, no más en España, recientemente el INE reveló que uno de cada cuatro hogares es unipersonal, de estas cifras se obtuvo que el 54% son mujeres y más de la mitad de ellas están solteras o divorciadas. De esto queda muy complicado saber cuál es el motivo de que haya aumentado la cifra, pero puede haber varios factores que entren en juego.

Lee también: ¿Cómo escoger el juguete sexual perfecto?

Aquí encuentras más contenidos como este

“Ahora tendemos a no conformarnos tanto como antes y eso puede deberse a dos factores sociales que propician el hecho de que haya más solteras, sobre todo, jóvenes. El primero, que los millennials y la generación Z se exponen de manera natural a conocer a más gente que la generación anterior (viajan más, tienen aplicaciones móviles que les conectan con más personas...), y les cuesta emparejarse porque tienen más predisposición a sentir FOMO (‘Fear Of Missing Out’, lo que en este sentido se traduce en miedo a ‘pararse’ y perder la oportunidad de conocer a alguien mejor). Y, por otra parte, las mujeres en concreto ya no buscan a alguien que ‘les salve’, sino que quieren a un compañero o compañera que complemente su vida de soltera, que ya de por sí es óptima. Así, el feminismo ha tenido un papel relevante porque, básicamente, nos ha ayudado a huir de roles sociales, mitos románticos y relaciones tóxicas”, explica la psicóloga Sandra Escudero a Cosmopolitan.

Lo importante es dejar claro que la soltería no tiene porqué estar relacionada con algo negativo, de hecho, aportes científicos indican que tiene varios beneficios. A continuación, te contamos algunos.

Mejor sueño

The Better Sleep Council llevó a cabo un estudio que demostró que las personas que no tienen pareja, es decir, que generalmente no dormían acompañadas, tenían un sueño con mayor calidad. Al dormir en solitario se evita despertarse por movimientos ajenos a sí mismas, como ronquidos o ruidos, por ejemplo. Este sueño cualitativo lleva a mejor salud.

Menos estrés

Esto puede ser relativo, pero “no tener pareja elimina de tu rutina el hecho de estar pendiente de otra persona, tener que contar con ella en determinadas ocasiones, discutir y estar obligada a pasar por situaciones que te resultan incómodas (como, por ejemplo, llevarte bien con familiares con los que no conectas). Todo lo anterior, obviamente, son situaciones hipotéticas, pero ahí podrían estar”, dice la experta Escudero.

La autoestima se eleva

A pesar de lo que muchos pueden creer, cuando se lleva un tiempo soltero, como dice Escudero, se aprende a ser autosuficiente y más responsable económicamente, entonces también dejas de sentir la necesidad de un aval externo, todo esto en conjunto te hace ganar más confianza propia eventualmente.

Además: El clítoris y el pene, las similitudes y diferencias que desconocemos

Eres más sociable

Hace poco la Universidad Cornell de Nueva York presentó un estudio que afirma que ser soltera te hace más sociable, te hace mantener y reforzar las relaciones de amistad, entonces, hipotéticamente, te sientes más queridas por diversas personas, en comparación a lo que podría suceder si estás en una relación romántica.

Para la sociedad eres más atractiva

Hay un mito poderoso que afirma que lo correcto es estar en una relación, pero un estudio publicado en la revista Evolutionary Psychological Science indica que la soltería es un estilo de vida más atractivo para la sociedad, ya que así eres una persona que se conoce más profundamente, que está concentrada en sus objetivos, que es más independiente y que está más disponible.