Estos son los fetiches sexuales más extraños de las celebridades, ¿te identificas?

A pesar de todo lo que se ventila en redes sociales, sigue existiendo un halo de misterio alrededor de las vidas personales de las celebridades, y nosotros como meros mortales nos quedamos con las ganas de saberlo todo. Por supuesto que la mayoría son bastante herméticos con su intimidad, pero en algunas ocasiones han lanzado pistas, por ejemplo, hablando de su sexualidad y los fetiches que tienen.

No nos olvidemos que los famosos al final del día son simples humanos, y que es completamente normal que tengan este tipo de gustos o fantasías, vale recordar que Madonna en 1992 publicó su disco ‘Erotica’ y un libro llamado ‘Sex’, en ambos hablaba o retrataba sus más profundos deseos, y no necesariamente de puertas para adentro.

Otros ejemplos célebres son, los directores Quentin Tarantino y Alfred Hitchcock, uno con los pies y el otro con las rubias. A continuación, te contamos los fetiches más curiosos de diversas celebridades.

Angelina Jolie

La protagonista de ‘Maléfica’ hace varios años confesó tener un fetiche con la sangre, algo que experimentó con dos parejas pasadas, por ejemplo, según contó a la revista OK, en su primer encuentro sexual hubo hasta cuchillos de por medio.

“Había comenzado a tener relaciones sexuales con mi novio y el sexo y las emociones no eran suficientes. Ya no era una niña pequeña. En un momento de querer sentirme más cerca de mi novio agarré un cuchillo y lo corté. Me cortó. Tuvimos un intercambio de algo y estábamos cubiertos de sangre, mi corazón latía aceleradamente”, expresó en ese espacio.

Scarlett Johansson

La estadounidense tiene una fantasía un poco más mundana o común, resulta que a ella le encanta la idea de tener sexo en la parte trasera de un carro, “Creo que tener sexo en un coche es sexy”. “Si estuviera en un estado de ánimo realmente obsceno y pensara en hacer algo loco, pervertido y sexy, me quedaría en el asiento trasero”, confiesa la rubia.

Shia LaBeouf

Por supuesto que uno de los actores más controversiales de Hollywood tiene sus propios fetiches, varios medios de comunicación ha reportado que algunos de ellos son el voyeurismo, es decir, disfruta de ver actos y no necesariamente participar activamente, y también que le jalen el pelo, asimismo, le excita ver cómo le jalan el cabello a otra persona. En su momento, sobre las protagonistas de ‘Los Ángeles de Charlie’, Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, con quienes compartió set, dijo: “Solo pensar en ellas cambiándose en sus camerinos era suficiente para excitarme”.

Johnny Depp

Este problemático actor también ha hablado abiertamente sobres sus deseos más íntimos, en este caso se trata sobre la ropa de mujer, en su momento reveló: “Me daría vergüenza que mis amigos descubrieran que estoy familiarizado con la ropa de mujer. Veo a hurtadillas zapatos y medias de mujer. He desarrollado este hábito subconsciente. Puede ser un poco peligroso, estoy un poco preocupado”.

Ricky Martin

Este actor y cantante puertorriqueño, que el año pasado dio de que hablar por la ruptura con su esposo Jwan Yosef, dio una entrevista a una revista en 2016 donde confesó que tiene varios fetiches, por ejemplo, le fascina la lluvia dorada y grabar sus encuentros sexuales.