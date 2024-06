Martha Bolaños reveló cómo saciaba sus deseos sexuales en LCDLF: “llevé mi balita”

Martha Isabel Bolaños, la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, ha estado durante los últimos dos días de entrevista en entrevista en varios medios de comunicación del país, no solo hablando de los sentimientos que tiene ahora que salió del reality, sino también de cómo fue su experiencia tras cuatro meses dentro de la casa.

La actriz, recordada por su papel de la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, fue la décimo octava eliminada de la competencia, luego de que los televidentes decidieron sacarla en la gala del pasado 2 de junio. En la placa de eliminación también estaban Karen Sevillano, Alfredo Redes y Miguel Melfi; todos miembros de los ‘Papillentes’.

La casa de los famosos: Martha Isabel Bolaños reveló cómo saciaba sus impulsos sexuales

Como era de esperarse, los programas especializados en farándula han bombardeado a Martha Isabel Bolaños con preguntas un poco personales, teniendo en cuenta lo difícil que debe ser estar encerrada 16 semanas con un grupo de personas que, además de ser desconocidas para ella, le generaban tantas tensiones.

Por esto, no es sorpresa que en una de las muchas entrevistas en las que ha participado le preguntaran por su vida sexual al interior de La casa de los famosos. La situación se dio en ‘El Mañanero’ de la emisora ‘La Mega’, cuando uno de los locutores fue directo al grano y le preguntó “¿cómo se vive la parte sexual en el reality?”.

Bolaños no se incomodó con la pregunta; por el contrario, respondió de la forma más relajada y genuina posible: “sí yo llevé mi balita (vibrador), y bueno sí, ya como al segundo mes ya no puedes”.

La actriz contó que usaba su juguete sexual con frecuencia, especialmente en situaciones de mucha tensión. “Había momentos donde estaba también muy estresada; muy llena de fuerza, de energía y yo dije: ‘ay no, chao’”, dijo.

Asimismo, reveló que el lugar en el que podía saciar sus deseos sexuales era la ducha, pues era como el sitio más privado para este tipo de actos dentro de la casa. “Yo decía: ‘voy por mi bala, ya vengo’ y tocaba en la ducha, pero a toda porque además estábamos en racionamiento”, recordó Martha Isabel entre risas.

¿Qué dijeron los colombianos sobre las declaraciones de Martha Isabel Bolaños?

Por supuesto, las reacciones de los fanáticos de La casa de los famosos no se hicieron esperar, algunos reconociéndose a sí mismos en lo que Martha hizo, mientras que otros la criticaron; incluso algunos la compararon con Karen Sevillano y ‘La Segura’.

“¡Ja! Yo de Martha hubiera hecho lo mismo. Incluso me cuadro a Melfi para que me haga la vuelta”; “Como es Marta está bien, pero si fuera Karen o ‘La Segura’ las que dijeran eso dirían: ‘que ordinarias y vulgares’” y “¡Uy, no! Antes aguantó mucho. Yo con una semana de verano me desespero”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes sociales.