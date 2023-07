¿Qué es la intersexualidad? Este es su significado y bandera en la comunidad LGBTI

Recientemente se celebró el mes del orgullo de la población LGBTIQ+, pero algo de lo que muy poco se habla es sobre a qué se refiere la letra I en estas siglas. Con muy poca representación en los medios y falta de conversación al respecto, se trata de las personas intersexuales.

La intersexualidad es una variación, inicialmente genética, en la que el sexo (rasgos, genitales, hormonas) son ambiguos y no necesariamente está completamente definido, haciendo del sistema binario (masculino-femenino).

Por ejemplo, una persona intersexual puede presentar cromosomas masculinos, pero tener unos testículos que tienen la apariencia de los labios vaginales, o puede ser una niña que nació con un clítoris más prominente, como si se tratara de un pene.

Aspectos como el falo y la vulva, genitales femeninos y masculinos, cromosomas XY y XX, estos se mezclan al hablar de la intersexualidad. Cuando alguien nace con esta variación orgánica es presentado a un doctor, tradicionalmente lo que él ofrece es “arreglar” al paciente y definirle por completo dentro de sistema binario, es decir, dejarlo definitivamente como un hombre o como una mujer.

Esto evidentemente ocurre a una edad muy temprana y el problema es que el niño, niña o niñe no decide nada ante todas las cirugías irreversibles a las que es sometido y que ni siquiera entiende. Como mencionamos, esto es sin su consentimiento, ya que lo único que se busca es normalizar bajo los estándares sociales tradicionales.

La morfología o anatomía de alguien intersexual suele variar de caso en caso, un niño que nace con un micropene, o una niña que no nace con la abertura vaginal, lo que sucede es que los cromosomas no concuerdan con la genitalia, abriendo paso a diversas posibilidades físicas.

Esto no quiere decir que haya una dificultad en la salud del sujeto, aunque en realidad se acostumbra a que el médico proponga que haya un seguimiento. Sin embargo, vale recalcar que debido a las variaciones corporales la persona intersexual puede presentar problemas hormonales, desequilibrios en el metabolismo del cuerpo y generalmente no hay forma en que se pueda reproducir.

Culturalmente, convivimos en una sociedad donde un sistema binario es obligatorio, o eres una chica o eres un chico, pero la intersexualidad es una forma efectiva para desbancar este sistema. La normalización en el momento de una cirugía correctiva es completamente arbitraria. Suponer el género de una persona es un atrevimiento en medida de que estas personas se les hará difícil sus vidas a partir de esta decisión que no tuvo nada que ver con ellos. Algunos de ellos prefieren transitar en lo ambiguo y no limitarse exclusivamente a lo masculino/femenino, por ejemplo, una persona no binaria.

El caso de Hanne Gaby Odiele

Hace unos años la top model belga, Hanne Gaby Odiele, se declaró intersexual. Contó su historia y recordé que siendo muy pequeña los doctores trataron de “acomodar” su sexo, algo que la dejó como una mujer, algo que como se indicó previamente puede generar traumas.

La modelo nació genéticamente como hombre, es decir, con cromosomas XY, sin útero ni ovarios, sin embargo, su organismo es resistente a las hormonas masculinas, por eso obtiene una apariencia femenina.

A raíz de esta narración, el objetivo de Odiele es ser una abogada por los derechos y representación de los intersexuales, para que ya no existan las cirugías con la que cambian a la fuerza sus cuerpos. Ella también ha colaborado con varias fundaciones para que este tema sea conocido abiertamente en el mundo.