“Team carne vs. team sangre”, ¿a qué se refiere este forma de clasificar el pene?

El tamaño del pene fue, es y siempre será todo un tema de comportamiento, la forma del miembro ha estado sujeta a diversos comentarios en cuanto a su desempeño en las relaciones sexuales. Lo cierto es que cada uno puede tener algo diferente, pero si se trata de clasificarlo se puede hacer por la manera en que crece en la erección.

Ahí es cuando se habla de un pene de carne o uno de sangre, para hablar a más profundidad de este tema, el urólogo Jorge Saldaña y el sexólogo Gary Rivera dieron detalles en entrevista a La República de Perú.

¿Qué es el pene de carne y el pene de sangre?

Esto se nota en la variación del pene, es decir, cuando su tamaño se triplica al ponerse erecto es porque es de sangre, pero si solo crece unos pocos centímetros en la erección es porque se trata de uno de carne.

“En el caso de los penes de sangre, no hay una medida. Puede tener 3 cm normal, pero un día entrenando en el gimnasio puede tener 4 y un día de verano 5 cm. Depende mucho del músculo que reacciona a ciertos estímulos, como el agua o el frío”, explica Saldaña.

El pene de sangre normalmente se puede ver más pequeño cuando está en su estado de reposo, tiende a encogerse considerablemente debido a unos músculos llamados isquiocavernosos y bulbocavernosos. Pero cuando la sangre viaja al miembro durante la erección lograr aumentar bastante su tamaño original. O sea, puede tener 3 centímetros cuando está flácido, pero al estar erecto puede alcanzar un tamaño de 14 cm.

Hablando del pene de carne, esto podría verse siempre grande, por ejemplo, en flacidez podría verse de 10 centímetros, pero en erección podría solo lograr unos 14 cm. “Los dos van a tener 14, solo que uno de ellos es chiquito cuando es flácido y crece cuando se erecta; el otro está grande en flacidez y crece poquito, porque no hay una relación directa entre el tamaño de flacidez y tamaño de erección”, explica el doctor Jorge Saldaña.

La razón de estas diferencias es, en primer lugar, por la genética. “Casi todo tiene que ver con el fenotipo de la persona. Depende de cada uno. Rasgos que se heredan con el tipo de nariz u ojos, etc.”, dice el urólogo. “Otra razón puede ser por el tamaño del prepucio. Existe el prepucio corto, que se llama fimosis o frenillo corto”, añade.

¿Se siente más placer con alguno de los dos tipos?

El sexólogo Gary Rivera explica que el tema del placer no tiene nada que ver con el tamaño o forma del pene, esto está relacionado con la excitación de la pareja, el movimiento, la pareja, la técnica, cómo se desarrolla el coito, “El mayor placer está en saber usar su pene”, menciona.

De la misma manera, el experto agrega que no hay ventana sobre alguno de los dos tipos, “Ambos brindan y reciben placer por igual. Los de pene de carne se suelen acomplejar porque sienten que no tienen un crecimiento proporcionado, pero el placer no está en el tamaño”.