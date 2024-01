¿Qué preguntas hacer para romper el hielo en una primera cita?

Está más que claro que la forma principal para conocer personas, en plan romántico, o bueno, también casual, es a través de las apps de citas, ya sea Tinder, Bumble, etc. Sin embargo, romper ese esquema básico de: “Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces?”, no es tan fácil, entonces lo natural ahí sería pasar a la vida real y cuadrar esa primera cita.

Sin embargo, como bien sabemos, este encuentro no es lo más cómodo posible, y aunque se gusten, no siempre la conversación fluye de la mejor manera y puede que haya uno que otro silencio incómodo. ¿Qué hacer? Pues abastecerse, no solo de una actitud elocuente y carismática, pero de buenas preguntas, que hagan que la conversación siga y pasen un rato ameno que les permita conocerse mucho mejor, es decir, lograr eso que comunicarse virtualmente no permite.

El cuerpo también comunica

Más allá de lo que hablan, también debes tener presente que el cuerpo y sus movimientos comunican muchas cosas, es decir, tu posición y la de la otra persona mientras conversan deja mucho que decir. Hay que mantener el contacto visual, para demostrar que prestas atención, asimismo, inclinarte hacia adelante es otra buena señal de que hay interés. Trata de ni sacar o revisar el celular.

La importancia de la espontaneidad

No se trata de pensar previamente en qué temas pueden tocar en la cita, o qué preguntas hacer para romper el hielo, no te puedes obsesionar con planificarlo todo, porque al fin y al cabo la magia de lo espontáneo no se compara con nada, de ahí salen los mejores momentos.

Sin más preámbulos, te compartimos un listado de algunas preguntas que puedes hacer en la primera cita.

¿Dónde creciste?

¿Cuál es tu lugar feliz?

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

¿Qué tres cosas te hacen sonreír?

¿Cuál ha sido tu peor cita?

¿Qué te gusta hacer los fines de semana?

¿Te has enamorado alguna vez?

¿Cuál es la mayor lección que aprendiste de tu última relación?

¿Crees en los fantasmas?

¿Qué es lo mejor que te pasó ayer?

¿Cuál es la película que más veces has visto?