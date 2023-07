Queer: esto significa la “Q” en las siglas LGBTIQA

Venimos del mes del orgullo de la comunidad LGBTQIA que fue el mes pasado y haciendo un repaso por que significan las letras en estas siglas nos encontramos con la Q, que representa el término queer, este varía entre dos significados que están asociados a los avances que ha tenido a lo largo de la historia.

Inicialmente esta palabra que viene del inglés se traducía simplemente como “raro, extraño o inusual”, en la antigüedad se solía usar para insultar a un hombre con comportamientos amanerados o femeninos, o con conductas masculinas a las mujeres que no cumplieran con lo socialmente establecido.

Beatriz Preciado, filósofa española, indica en su ensayo ‘Queer: historia de una palabra’ lo siguiente: “Desde su aparición en el siglo XVIII en lengua inglesa, queer servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho y a la oveja negra, pero también a todo aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer”.

Pero vale destacar que en menos de dos siglos el significado del término se ha ido ajustando para que se comprenda de una manera diferente, pues tomó un giro en el que hay personas que se sienten identificadas con él, un grupo social que defiendes ideas sobre el género y la sexualidad, algo que también podría describirse como “fluidez de género”.

Actualmente, las personas que se describen como queer no se sienten necesariamente incluidos tradicionalmente entre los grupos asexuales, bisexuales, transexuales, etc. Esto quiere decir que no necesariamente quieren estar incluidos entre esas normales sociales dominantes. Si bien en un principio, como mencionamos previamente, la palabra era solo usada de manera despectiva, ahora se usa para describir a quienes no están conformes con el sistema binario tradicional de género.

De acuerdo con la APA: “Algunos jóvenes la emplean como un término de identidad para no identificarse como hombre o mujer, lo que también se conoce como géneros binarios. Su uso también les permite escaparse de las restricciones impuestas por las orientaciones de lesbianas, homosexuales y bisexuales”.