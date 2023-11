¿Qué tan cerrados son los colombianos en el sexo? Flavia dos Santos responde

Flavia dos Santos es la psicóloga y sexóloga que ha puesto el tema del sexo como conversación nacional hace más de diez años. Ahora está de regreso una vez más con su programa ‘Placeres con Flavia’, que se trasmite todos los jueves a las 10 de la noche por Red+Tv.

En cada episodio la brasilera trae a un invitado diferente, además de las charlas picantes, lo llamativo también son los diversos temas que son abordados dependiendo del personaje, lo que hace que el televidente siempre aprenda algo nuevo. Cromos conversó con la experta, para conocer un poco más del proyecto y otros detalles.

Cromos: ¿Qué nos puedes contar de la nueva temporada de ‘Placeres con Flavia?

Flavia dos Santos: Ya llevamos dos años y medio con Placeres con Flavia por Red+ Tv y es un programa que a mí me está dando una gratificación enorme. Como yo no soy periodista, soy una psicóloga, psicoanalista, me gusta escuchar, y este es un programa en el que recupera el placer de sentarse a hablar con un amigo o una amiga, tomarse un café, una copa de vino, cuando digo de conversar, puede que empecemos con una entrevista, hable de algún proyecto para el próximo año, a un trauma que tuve en el pasado, es una conversación con la que uno se permite, o se permitía, porque en estas épocas tan aceleradas de redes sociales, es muy difícil que la gente se esté permitiendo eso.

Pero en aquel momento en el que tú no pones el acelere para escuchar rápido el mensaje de WhatsApp, es el momento en el que recuperas el placer de la escucha y de la palabra, se está perdiendo mucho hoy en día, porque nadie tiene tiempo para nada. Encontrar una persona que te escuche es muy difícil y Placeres es eso, es invitar a la gente de disfrutar ese momento y sentir que es un placer escuchar y hablar con otra persona.

C: ¿Los temas en las entrevistas salen espontáneamente o ya lo tienes previsto?

FdS: Sale espontáneo porque yo trato de tener en el programa gente que de alguna manera me despierte algo de curiosidad, entonces ya tuvimos a Roy Barreras, a Epa Colombia, a Esperanza Gómez, o con médicos. Con Epa Colombia, ella habló de la inseminación artificial, entonces eso me hizo preguntar: ‘¿por qué no buscamos un especialista que nos cuente cómo es ese proceso?’. Entonces tratamos de tener siempre algo que genere curiosidad, que te regales ese momento para aprender de la otra persona, cuando es un médico es el tema de él y vamos hablando de varias cosas, incluso la persona habla de sus experiencias personales y ahí vamos conversando sobre lo que la persona quiera.

C: ¿Qué personajes podemos esperar esta temporada?

FdS: Se trata de personajes que generen interés, hace poco tuve a Los 50 de Joselito, pero no para que hable de su música y su gira, yo tenía curiosidad de cómo tres jóvenes se enamoran de esa música y cómo es renunciar a navidad y año nuevo, porque es el momento en el que más trabajan y ellos cuentan cómo se sienten con eso. También hablé con Alexandra Montoya, de La Luciérnaga, que habló de por qué no quiso tener una pareja, el bullying del hijo y hablamos de varias cosas. También Mauricio Reina, que también es paciente de psicoanálisis, y conversamos sobre teorías, fue un viaje total.

C: Para ti, ¿cómo ha sido adaptarte a las dinámicas de las redes sociales?

FdS: A mí me encanta Instagram, me gustaba mucho Twitter cuando arrancó, luego se volvió totalmente agresivo, antipático, de los odios, de la gente que quiere ser importante, me hackearon la cuenta hace tres meses, hice de todo para recuperar mi cuenta verificada, no hubo manera, un hombre me pidió plata, pero cobraba mucho y yo ni por el chiras iba a pagar por una cuenta de Twitter, desistí y ando feliz. Detesto TikTok, de vez en cuando publico las preguntas y contesto, pero TikTok me parece de un vacío, la gente bailando, actuando o imitando voces, me parece una perdedera de tiempo total. Creo que Threads no pega, porque le falta esa rapidez de Twitter.

C: Teniendo en cuenta lo que has visto en tu carrera, ¿crees que actualmente la gente es más abierta al sexo?

FdS: Siempre ha sido, yo digo que hay una percepción errónea del país, que Colombia es un país conservador, mojigato y no lo es, creo que hay algo en el país que yo llamo minoría bullosa, hay una minoría que no quiere salir de su zona de confort, que vive mal su cuerpo, su sexualidad, sus miedos, el patriarcado, porque no hay nada más cómodo para el patriarcado que mantener la sexualidad en secreto porque ahí mantiene privilegios sobre el cuerpo de las personas, pero hace mucha bulla. Yo conozco este país de punta a punta, y siempre que llego ahí esa preocupación, que la gente es conservadora y mentira, coge el micrófono, se siente cómoda. Si fuera conservador yo estaría en la cárcel, con burqa, yo no puedo hacer lo que hago aquí en un país musulmán. Ahora, si en Colombia lo hago y tenemos libertad de expresión, es porque la minoría bullosa es una realidad, nosotros somos la mayoría, que nosotros no estamos haciendo ruido, somos tranquilos, curiosos, viviendo, porque no es necesario hacer bulla, aunque la mayoría sí la siente.

C: ¿Cuál es el error o prejuicio más grande sobre el sexo?

FdS: Que está prohibido, que es feo, que está prohibido hablar del tema y esa es una creencia errónea, o tal vez la creencia errónea es que la educación sexual estimula el sexo, eso es una brutalidad porque todo tema que tú no dominas te domina a ti, todo tema que tú no te informas terminas siendo controlado por él, la información es poder. Por eso es que la minoría bullosa no quiere dar poder.