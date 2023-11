Naloxona, el medicamento que salva vidas

En los últimos meses, y a raíz de la crisis mundial del fentanilo, se ha hablado mucho sobre la naloxona, un fármaco que puede revertir el efecto mortal en las sobredosis de los opioides como la heroína, el fentanilo y otros medicamentos de receta médica para el dolor, como la oxicodona u Oxycontin, la hidrocodona o Vicodin, la codeína y la morfina.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos (FDA o Food Drug Administration) tomó algunas medidas este año para agilizar y “ayudar a facilitar el acceso a los productos de reversión de sobredosis y para disminuir la exposición innecesaria a los opioides y prevenir nuevos casos de adicción”.

La agencia aprobó el primer producto en aerosol nasal de naloxona de venta libre y sin fórmula médica en el mes de marzo. Esto, sobre todo, porque, según la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense, cada día mueren más personas por sobredosis de opioides. La urgencia se hizo latente con las cifras que se han contabilizado en los últimos años.

Según el investigador Jan Hoffman, los expertos en salud pública que conocen la crisis desde adentro han solicitado por años un mayor acceso a esta droga que describen como un “arma crítica” contra las tasas de sobredosis, pues estas alcanzaron una cifra de 100.000 casos mortales en los últimos dos años en Estados Unidos.

Según informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en el 46 % de las sobredosis mortales de opiaceos en 2021 se dieron mientras había transeúntes presentes.

¿Por qué la naxolona salva vidas?

La naloxona o Narcan, su nombre comercial, es un medicamento que si se utiliza a tiempo puede llegar a salvar la vida de cualquier persona que esté en riesgo de morir por sobredosis de opioides. Este antídoto, según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas norteamericano, se conoce en términos médicos como “antagonista opioide”, es decir, una sustancia que se adhiere a los receptores opioides y revierte y bloquea sus efectos.

Corey Davis, director del Proyecto Legal de Reducción de Daños de la Red para la Ley de Salud Pública, le comentó a The New York Times: “Piensa en cualquier atomizador nasal de naloxona como en un extintor de incendios. Con suerte nunca lo necesitarás, pero en algún momento puede que la cocina se incendie y no tengas tiempo de correr a la tienda por extintores”. Lo que hace la naloxona es restablecer la respiración normal de una persona que cuando ha llegado a esta crisis, generalmente respira lentamente o está a punto de perder la vida.

La naxolona recibió la aprobación federal para ser vendido sin receta médica en Estados Unidos este año. Se trata de una respuesta oportuna para contrarrestar algunas de las consecuencias de la crisis de salud pública del fentanilo en este país durante el último año que amenaza con hacerlo en otros lugares del mundo.